Безпрецедентний крок. Підводні човни РФ двічі помічали біля Ірландського моря, - Bloomberg

Перше розгортання російського підводного човна класу "Kilo" поблизу Ірландського моря, яке відокремлює Ірландію від Великої Британії, відбулося близько 18 місяців тому, повідомили джерела видання. Другий випадок стався нещодавно. За словами співрозмовників журналістів, масштаби руху підводного човна вийшли за рамки того, що раніше бачили офіційні особи Великобританії.

Два джерела сказали, що офіційні особи США знали про рух субмарин. Міністерство оборони Великобританії заявило, що не "коментує операції". Високопоставлений чиновник адміністрації президента США Джо Байдена заявив, що США відстежують діяльність російського флоту. Прессекретарі Білого дому відмовилися коментувати останні повідомлення.

Підводний човен класу "Kilo"

Підводний човен класу "Кіло" — дизель-електричний ударний підводний човен, здатний стріляти крилатими ракетами "Калібр", а також торпедами та морськими мінами.

Інші випадки

Про розміщення російських підводних човнів у водах, що оточують Великобританію та західну Ірландію під час війни в Україні, вже було відомо, хоча раніше не повідомлялося, що вони рухалися в бік Ірландського моря. У 2023 році ірландські ЗМІ повідомили, що британський гелікоптер і військовий корабель «прогнали» російський підводний човен біля гавані Корк на південному заході Ірландії.

А минулого місяця ВВС повідомила, що біля берегів Шотландії помітили російський підводний човен. Потім він відправився на Кубу.

Пояснення дій Росії

Розгортання Росією підводних човнів навколо Великобританії та Ірландії може бути спробою виявити потенційні слабкі місця в обороні Британії та Ірландського моря або спробою залякати Великобританію у відповідь на її підтримку України, вважають джерела Bloomberg.

Російській субмарині було б складно успішно пройти Ірландське море без порушення міжнародного права через складність претензій на територіальні води, зазначив один із співрозмовників видання. Підводні човни за законом повинні проходити по поверхні територіальних вод. Різні глибини Ірландського моря ускладнили б рух російського судна, сказав він.