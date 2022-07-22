Британские моряки отследили две российские подлодки у побережья Норвегии

Британский флот отследил движение российских подводных лодок в Северном море. Они проплывали вдоль побережья Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Движение российских кораблей зафиксировали британский охотник за подводными лодками - фрегат "Портленд" и специальный вертолет "Мерлин", которые оснащены гидролокаторами, датчиками и торпедами.

Суда РФ всплыли на поверхность в Северном море, к северо-западу от норвежского города Берген. Речь идет о подводной лодке с крылатыми ракетами "Северодвинск" и ударной подлодке типа "Акула". Они принадлежат Северному флоту России.