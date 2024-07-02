Беспрецедентный шаг. Подводные лодки РФ дважды замечали у Ирландского моря, - Bloomberg

Первое развертывание российской подлодки класса "Kilo" вблизи Ирландского моря, отделяющее Ирландию от Великобритании, состоялось около 18 месяцев назад, сообщили источники издания. Второй случай произошел недавно. По словам собеседников журналистов, масштабы передвижения подлодки вышли за рамки того, что раньше видели официальные лица Великобритании.

Два источника сказали, что официальные лица США знали о движении субмарин. Министерство обороны Великобритании заявило, что не "комментирует операцию". Высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байден заявил, что США отслеживают деятельность российского флота. Пресс-секретари Белого дома отказались комментировать последние сообщения.

Подводная лодка класса "Kilo"

Подлодка класса "Кило" - дизель-электрическая ударная подлодка, способная стрелять крылатыми ракетами "Калибр", а также торпедами и морскими минами.

Другие случаи

О размещении российских подлодок в водах, окружающих Великобританию и западную Ирландию, во время войны в Украине уже было известно, хотя ранее не сообщалось, что они двигались в сторону Ирландского моря. В 2023 году ирландские СМИ сообщили, что британский вертолет и военный корабль «прогнали» российскую подлодку у гавани Корк на юго-западе Ирландии.

А в прошлом месяце ВВС сообщила, что у берегов Шотландии заметили российскую подлодку. Затем она отправилась на Кубу.

Объяснение действий России

Развертывание Россией подлодок вокруг Великобритании и Ирландии может быть попыткой выявить потенциальные слабые места в обороне Британии и Ирландского моря или попыткой запугать Великобританию в ответ на ее поддержку Украины, считают источники Bloomberg.

Российской субмарине было бы сложно успешно пройти по Ирландскому морю без нарушения международного права из-за сложности претензий на территориальные воды, отметил один из собеседников издания. Подлодки по закону должны проходить по поверхности территориальных вод. Разные глубины Ирландского моря усложнили бы движение российского судна, сказал он.