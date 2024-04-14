UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Безпілотники та 4 ракети: подробиці нічної атаки росіян

Фото: ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки росіян (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Війська РФ вночі атакували Україну керованими ракетами С-300 / С-400 та "Шахедами". Сили ППО знищили всі 10 ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Командувача Повітряних Сил Миколи Олещука.

"У ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з Курської області РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої частини Донецької області", - повідомив командувач .

Олещук сказав, що всі 10 дронів захисники збили на Харківщині.

"Всі "Шахеди" збиті в Харківській області зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України", - заявив командувач.

Атака російських військ по Україні

Вночі 14 квітня росіяни атакували дронами Харківську область. В обласному центрі були чутні вибухи. Захисники просили мешканців залишатися в укриттях.

Згодом в Харкові пролунав вибух після відбою повітряної тривоги. ЗСУ попередили мешканців про ракетну небезпеку.

Пізньої ночі тривогу оголосили у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Повітряні Сили повідомляли про загрозу застосування авіаційних засобів поразки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниППОВійна в УкраїніВторгнення Росії до УкраїниДрони