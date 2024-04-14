Безпілотники та 4 ракети: подробиці нічної атаки росіян

Війська РФ вночі атакували Україну керованими ракетами С-300 / С-400 та "Шахедами". Сили ППО знищили всі 10 ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Командувача Повітряних Сил Миколи Олещука.
"У ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з Курської області РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої частини Донецької області", - повідомив командувач .
Олещук сказав, що всі 10 дронів захисники збили на Харківщині.
"Всі "Шахеди" збиті в Харківській області зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України", - заявив командувач.
Вночі 14 квітня росіяни атакували дронами Харківську область. В обласному центрі були чутні вибухи. Захисники просили мешканців залишатися в укриттях.
Згодом в Харкові пролунав вибух після відбою повітряної тривоги. ЗСУ попередили мешканців про ракетну небезпеку.
Пізньої ночі тривогу оголосили у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Повітряні Сили повідомляли про загрозу застосування авіаційних засобів поразки.
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