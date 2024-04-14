Беспилотники и 4 ракеты: подробности ночной атаки россиян

Войска РФ ночью атаковали Украину управляемыми ракетами С-300 / С-400 и "Шахедами". Силы ПВО уничтожили все 10 ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Командующего Воздушными Силами Николая Олещука.
"В ночь на 14 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали 10-ю ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 из Курской области РФ, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированной части Донецкой области", - сообщил командующий.
Олещук сказал, что все 10 дронов защитники сбили в Харьковской области.
"Все "Шахеды" сбиты в Харьковской области зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины", - заявил командующий.
Ночью 14 апреля россияне атаковали дронами Харьковскую область. В областном центре были слышны взрывы. Защитники просили жителей оставаться в укрытиях.
Позже в Харькове прозвучал взрыв после отбоя воздушной тревоги. ВСУ предупредили жителей об ракетной опасности.
Поздней ночью тревогу объявили в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Воздушные Силы сообщали об угрозе применения авиационных средств поражения.
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