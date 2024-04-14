Беспилотники и 4 ракеты: подробности ночной атаки россиян

"В ночь на 14 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали 10-ю ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 из Курской области РФ, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированной части Донецкой области", - сообщил командующий.

Олещук сказал, что все 10 дронов защитники сбили в Харьковской области.

"Все "Шахеды" сбиты в Харьковской области зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины", - заявил командующий.