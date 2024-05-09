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Безпілотники СБУ вразили дві перевалочні нафтобази у Краснодарському краї РФ, - джерела

Фото: безпілотники СБУ вразили дві перевалочні нафтобази у Краснодарському краї РФ (МЧС Росії)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Цієї ночі безпілотники Служби безпеки України (СБУ) вдарили по двох перевалочних нафтобазах в Краснодарському краї Російської Федерації.

Про це РБК-Україна розповіли поінформовані джерела.

Як розповіли джерела, "бавовна" сталась на двох нафтобазах в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї Росії в рамках операції СБУ. Нафтобази, своєю чергою, є перевалочними для поставки пального ворожим військам у тимчасово окупованому Криму, оскільки розташовані неподалік від півострова. 

Російські пабліки поширюють відео пожежі, яка виникла після успішних ударів. За словами місцевої влади, до ліквідації вогню були залучені 62 людини й більше сотні одиниць техніки. Ймовірно, палає потужно. 

"Сезон "бавовн" на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі. СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал Росії для ведення війни", - додало джерел. 

Удари по російських НПЗ 

Останнім часом на російських нафтобазах та нафтопереробних заводах дедалі частіше виникає "бавовна". Як розповідало Politico, це призвело до дефіциту бензину у країни-терориста. 

Зокрема це не перший вибух на НПЗ Краснодарського краю. Зовсім нещодавно в Росії скиглили через влучання по нафтопереробному заводу ТОВ "Слов'янськ ЕКО".

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