Безпілотники КНДР вторглися в повітряний простір Південної Кореї: подробиці

За даними військових, безпілотники були помічені під час того, як вони перетинали кордон двох країн, так звану військову демаркаційну лінію.

Після їх виявлення командування ухвалило рішення підняти авіацію. Для перехоплення безпілотників Південна Корея підняла у повітря бойові літаки та ударні вертольоти.

Під час виконання завдання після вильоту з території бази південнокорейський легкий штурмовик КА-1 зазнав аварії. Двоє пілотів встигли катапультуватись.

Як стверджують південнокорейські військові, аварія літака сталася через дії Північної Кореї.

Крім того, на тлі інциденту на запит військових було ухвалено рішення призупинити роботу аеропортів з міст Кімпхо та Інчхон.