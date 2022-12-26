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Безпілотники КНДР вторглися в повітряний простір Південної Кореї: подробиці

Фото: безпілотники КНДР вторглися у повітряний простір Південної Кореї (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Безпілотники КНДР у понеділок, 26 грудня, вторглися у повітряний простір Південної Кореї. На перехоплення вийшла авіація і зробила попереджувальні постріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними військових, безпілотники були помічені під час того, як вони перетинали кордон двох країн, так звану військову демаркаційну лінію.

Після їх виявлення командування ухвалило рішення підняти авіацію. Для перехоплення безпілотників Південна Корея підняла у повітря бойові літаки та ударні вертольоти.

Під час виконання завдання після вильоту з території бази південнокорейський легкий штурмовик КА-1 зазнав аварії. Двоє пілотів встигли катапультуватись.

Як стверджують південнокорейські військові, аварія літака сталася через дії Північної Кореї.

Крім того, на тлі інциденту на запит військових було ухвалено рішення призупинити роботу аеропортів з міст Кімпхо та Інчхон.

Нагадаємо, перед цим Північна Корея провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети і снаряд впав у винятковій економічній зоні Японії. Ще раніше, 17 листопада, КНДР випустила ракету у бік сусідів.

Як відомо, цього року Північна Корея провела безпрецедентну кількість ракетних випробувань, зокрема міжконтинентальної балістичної ракети, призначеної для досягнення материкової частини США, попри міжнародні санкції.

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