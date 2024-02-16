Безпілотники, БТР і не тільки. Німеччина передала Україні нову партію допомоги

Німеччина сьогодні, 16 лютого, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву десятки нових дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.
Зазначається, що Україна отримала від Німеччини 18 бронетранспортерів, проте їхня модель на сайті не вказується.
Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.
Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання.
Як раніше анонсували в ОП, сьогодні, 16 лютого президент Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.
Сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки.
Зеленський додав, що підписана сьогодні угода про гарантії безпеки між Україною та Німеччиною стала найпотужнішим документом.
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