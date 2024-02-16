RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Беспилотники, БТР и не только. Германия передала Украине новую партию помощи

Архивное фото: Германия передала Украине дроны Primoco One (wikipedia_org_Semetkovsky)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия сегодня, 16 февраля, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву десятки новых дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.

Отмечается, что Украина получила от Германии 18 бронетранспортеров, однако их модель на сайте не указывается.

Что еще вошло в список помощи

  • 3 машины разминирования WiSENT 1 MC;
  • 1 инженерный танк Dachs;
  • 10 БпЛА Vector;
  • 30 БпЛА RQ-35 Heidrun;
  • 11 БпЛА Primoco ONE;
  • 7 БпЛА Songbird;
  • 9 минных тралов;
  • 4 автомобиля для пограничников;
  • 3.990 155-мм снарядов;
  • 500 фонарей и компьютерное оборудование.

Поставки осуществляются со складов промышленности, финансируются немецкими фондами для укрепления потенциала безопасности.

Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается. Также проводятся мероприятия по обучению.

Что планируется к передаче помощи в будущем

  • 2 ЗРК SKYNEX с боекомплектом;
  • Ракеты к IRIS-T SLM/SLS;
  • 18 колесных гаубиц RCH 155;
  • 18 самоходных гаубиц PzH 2000;
  • свыше 120 000 122-мм артиллерийских боеприпасов;
  • 9 инженерных танков;
  • 40 разведывательных дронов VECTOR.

Визит Зеленского в Германию

Как ранее анонсировали в ОП, сегодня, 16 февраля, президент Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.

Зеленский добавил, что подписанное сегодня соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Германией стало самым мощным документом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине