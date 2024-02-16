Беспилотники, БТР и не только. Германия передала Украине новую партию помощи

Германия сегодня, 16 февраля, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву десятки новых дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.
Отмечается, что Украина получила от Германии 18 бронетранспортеров, однако их модель на сайте не указывается.
Поставки осуществляются со складов промышленности, финансируются немецкими фондами для укрепления потенциала безопасности.
Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается. Также проводятся мероприятия по обучению.
Как ранее анонсировали в ОП, сегодня, 16 февраля, президент Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.
Зеленский добавил, что подписанное сегодня соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Германией стало самым мощным документом.
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