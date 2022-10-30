Безпілотники Bayraktar отримають ракети для боротьби з дронами-камікадзе

Турецька компанія Baykar має намір у найближчому майбутньому оснастити безпілотники Bayraktar TB2 та Akıncı ракетами класу "повітря – повітря" для боротьби з дронами-камікадзе.
Про це заявив генеральний директор Baykar Галук Байрактар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.
"Незабаром у наших Bayraktar TB2 і Akıncı будуть ракети "повітря – повітря"; не тільки для поразки безпілотників, а й інших ворожих літаків. Ми проводимо випробування", – зазначив Байрактар.
Під час виставки SAHA Expo, яка проходила в Стамбулі цього тижня, Baykar підписала контракт із турецьким ракетобудівним гігантом Roketsan щодо використання ракет Sungur на своїх безпілотниках.
"Це перевірені боєприпаси, які можуть змінити правила гри в небі", - наголосив генеральний директор Roketsan Мурат Ікінчі.
ЗСУ для перехоплення дронів-камікадзе використовують винищувачі, але застосування безпілотників може стати більш ефективним та дешевим рішенням. За словами Байрактара, іранські дрони – повільні, галасливі та літають на низькій висоті, що робить їх легкими цілями для турецьких ракет та БПЛА.
Раніше ми писали, що Польща розпочала оснащення своєї армії безпілотниками Bayraktar TB2. Сьогодні країна використала шість перших екземплярів.
Також повідомлялося, що турецька оборонна компанія Baykar планує завершити будівництво свого виробничого заводу в Україні протягом двох років.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.