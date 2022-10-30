RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Беспилотники Bayraktar получат ракеты для борьбы с дронами-камикадзе

Фото: беспилотники Bayraktar получат ракеты для уничтожения дронов-камикадзе (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Турецкая компания Baykar намерена в ближайшем будущем оснастить беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncı ракетами класса "воздух – воздух" для борьбы с дронами-камикадзе.

Об этом заявил генеральный директор Baykar Галук Байрактар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

"Вскоре у наших Bayraktar TB2 и Akıncı будут ракеты "воздух – воздух"; не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов. Мы проводим испытания", – отметил Байрактар.

Во время выставки SAHA Expo, проходившей в Стамбуле на этой неделе, Baykar подписала контракт с турецким ракетостроительным гигантом Roketsan по использованию ракет Sungur на своих беспилотниках.

"Это проверенные боеприпасы, которые могут изменить правила игры в небе", - подчеркнул генеральный директор Roketsan Мурат Икинчи.

ВСУ для перехвата дронов-камикадзе используют истребители, но применение беспилотников может стать более эффективным и дешевым решением. По словам Байрактара, иранские дроны – медленные, шумные и летают на низкой высоте, что делает их легкими целями для турецких ракет и БПЛА.

Ранее мы писали, что Польша приступила к оснащению своей армии беспилотниками Bayraktar TB2. Сегодня страна приняла на вооружение шесть первых экземпляров.

Также сообщалось, что турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство своего производственного завода в Украине в течение двух лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БайрактардрониВторжение России в УкраинуТурция