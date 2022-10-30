Беспилотники Bayraktar получат ракеты для борьбы с дронами-камикадзе

"Вскоре у наших Bayraktar TB2 и Akıncı будут ракеты "воздух – воздух"; не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов. Мы проводим испытания", – отметил Байрактар.

Во время выставки SAHA Expo, проходившей в Стамбуле на этой неделе, Baykar подписала контракт с турецким ракетостроительным гигантом Roketsan по использованию ракет Sungur на своих беспилотниках.

"Это проверенные боеприпасы, которые могут изменить правила игры в небе", - подчеркнул генеральный директор Roketsan Мурат Икинчи.

ВСУ для перехвата дронов-камикадзе используют истребители, но применение беспилотников может стать более эффективным и дешевым решением. По словам Байрактара, иранские дроны – медленные, шумные и летают на низкой высоте, что делает их легкими целями для турецких ракет и БПЛА.