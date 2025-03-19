Безпілотник з можливостями літака. Що відомо про дрон Raybird

"Безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) стали невід’ємною частиною розвідки. На фронті активно застосовуються вітчизняні розробки, які мають технічні характеристики, що перевершують світові аналоги", - йдеться у міністерстві.

Що відомо про Raybird

БпАК Raybird (серед військових більш відомий як ACS-3), призвів до переформатування всіх існуючих класифікацій безпілотників, бо маленький літак (до 25 кг) може виконувати завдання, які зазвичай підкоряються лише набагато більшим комплексам.

Raybird має великий бойовий досвід - більше ніж 350 тисяч годин бойових вильотів та десятки місій щодня.

"Це літак-розвідник, який може знаходитися в небі до 28 годин та долати відстань до 2 500 км", - зазначили в Міноборони.

Завдяки таким характеристикам та компактній формі він має можливість обходити ворожі системи ППО та зони активної роботи РЕБ, щоб проводити якісну візуальну розвідку з висоти до 5,5 км та виконувати інші завдання.

Завдяки модульній конструкції та компактним розмірам, БпАК може використовуватися для різних місій, не потребує спеціальних умов для злету та посадки, має високий ступінь ремонтоздатності - фактично за кілька хвилин можна замінити пошкоджені деталі.

Корисні навантаження, заміна яких відбувається за одну хвилину:

гіростабілізовані мультисенсорні підвіси з лазерним цілевказівником;

фотокамери;

радари із синтезованою апертурою (SAR);

баражуючі боєприпаси різних типів;

FPV-коптери.

Базову модель Raybird було розроблено ще у 2016 році, а вже у 2018 році авіакомплекс ACS-3/Raybird був прийнятий на озброєння Збройних сил України і з того часу постійно вдосконалюється та модернізується.

Особливості Raybird

Особливістю однієї з останніх версій комплексу стала інтеграція лазерної системи наведення коригованих боєприпасів, що працює з точністю до метра.

"Це єдиний у своєму класі безпілотник, який має таку систему. І її ефективність вже доведена у реальному бою", - розповіли військові.

Лазерне цілевказання працює на достатньо далекій відстані від цілі, щоб здійснити її точне ураження і при цьому зберегти борт-носій системи.

Бойовий досвід, отриманий в Україні, підтверджує надійність Raybird, його стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та економічну ефективність.

"Це робить БпАК цінним інструментом для оборонних та комерційних місій. А локалізація виробництва понад 90% є важливою для розвитку української економіки", - констатували у Міноборони.