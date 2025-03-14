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Безпілотник атакував військову частину у Нижньогородській області, - ЗМІ

Фото: безпілотник атакував військову частину у Нижньогородській області (t.me/GUmchs62)
Автор: Сергій Пишкін

Безпілотник атакував територію військового полігону і військової частини в селищі Муліно Нижньогородській області Російської Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Росавіація ще вдень повідомляла про те, що аеропорт "Стригіно" тимчасово не приймав, а також не відправляв авіарейси. Водночас щодо постраждалих внаслідок атаки наразі невідомо. 

ASTRA додає, що раніше виявляла на території частини 36994 у Муліно катівню, де поранених мобілізованих приковували кайданками до батареї і били в зруйнованій будівлі на території штабу.

Зазначається, що згідно з відкритими даними, у селищі розташований 333-й Центр бойової підготовки Західного військового округу. Як пишуть росЗМІ, цей об'єкт, є нібито "унікальним". До введення санкцій його будували за участю німецької Rheinmetall Defence Electronics.

"Центр поєднує традиційні полігони з сучасними комп'ютерними технологіями: комплексні тренажери відтворюють поле бою в 3D, а фізичне середовище включає макети міст і селищ для тактичних навчань... Пропускна спроможність Центру - до 3 бригад на рік, з можливістю навчання 700 військовослужбовців одночасно і підготовки 30 тисяч осіб щорічно", - пише ASTRA. 

Удари по території Росії

Під час повномасштабної війни Україна неодноразово успішно завдавала ударів по стратегічних об'єктах ворога, у тому ж числі нафтопереробних заводах, складах боєприпасів й не тільки. 

Наприклад, днями українські дрони уразили газокомпресорні станції та склад ракет до С-300/С-400

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