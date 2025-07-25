Ситуация с безопасностью ухудшилась: как это повлияет на экономику Украины и бюджет

За последние месяцы ситуация с безопасностью в Украине ухудшилась. Перспектива на ближайшие месяцы также не вызывает оптимизма.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссию ЦЭС.

Николайчук сообщил, что обновленный макропрогноз НБУ за июль учитывает интенсификацию атак России в разных измерениях, и на фронте, и в тылу.

"Мы видим, что существенно возросла интенсивность воздушных атак. К сожалению, мы считаем, что ситуация с безопасностью и сейчас, и в ближайшие кварталы будет хуже, чем это оценивали в апреле", - сказал он.

Как отметил Николайчук, соответственно НБУ видит необходимость более высоких расходов на оборону, что касается и 2025 года и следующего. В частности, НБУ уже учел в прогнозе проект изменений в бюджет об увеличении расходов на 400 млрд гривен.

"Также, мы учитываем, что в следующем году расходы на оборону будут оставаться значительными. Поэтому мы достаточно существенно пересмотрели прогноз дефицита бюджета - 19% ВВП", - сказал он.

Николайчук заявил, что ключевым вопросом является финансирование этого дефицита. По оценкам НБУ, Украине на 2026 год нужно 35 млрд долларов с учетом поступлений этого года, которые будут перенесены на следующий год, на 2027 год - еще 30 млрд долларов. Эта примерно совпадает с оценкой правительства в потребности 75 млрд долларов на два года.



Не вся эта сумма гарантирована. Заместитель главы НБУ заявил, что над привлечением этих средств нужно поработать, чтобы избежать осложнений.