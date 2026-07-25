"Безпеки немає - заходу немає": реакція влади та оборонки на удар по виставці зброї

У пʼятницю, 24 липня, Росія обстріляла виставку "Критично захищено" асоціації "АРМАДА", яка відбулася на Київщині. Відомо про 10 загиблих та майже 100 постраждалих.

Головне Удар по Київщині: 24 липня Росія завдала ракетного удару по локації в Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії, є загиблі та поранені, зокрема працівник польської оборонної компанії.

24 липня Росія завдала ракетного удару по локації в Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії, є загиблі та поранені, зокрема працівник польської оборонної компанії. Реакція Зеленського: президент Володимир Зеленський повідомив про 10 загиблих внаслідок удару та наголосив, що проводити виставки зброї з великою кількістю людей поруч із житловою забудовою в умовах війни неприпустимо.

президент Володимир Зеленський повідомив про 10 загиблих внаслідок удару та наголосив, що проводити виставки зброї з великою кількістю людей поруч із житловою забудовою в умовах війни неприпустимо. Позиція Буданова: керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав атаку черговим воєнним злочином рф і заявив, що організатори подібних заходів повинні нести персональну відповідальність за безпеку людей.

керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав атаку черговим воєнним злочином рф і заявив, що організатори подібних заходів повинні нести персональну відповідальність за безпеку людей. Реакція оборонки: NAUDI, Українська Рада зброярів і Brave1 закликали посилити захист виробників і інженерів, наголошуючи, що галузь залишається пріоритетною ціллю Росії.

Хто має нести відповідальність за безпеку учасників заходу

Керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що атака на Київщину 24 липня - це черговий воєнний злочин Росії. За його словами, ворог свідомо завдав удару саме тоді, коли в Києві перебували іноземні делегації, що є свідомим актом тероризму.

"Однак в умовах повномасштабної війни організатори таких подій і ті, хто їх погоджує, повинні нести персональну відповідальність за людей. Безпека повинна бути гарантована на найвищому рівні. Якщо цього немає, то й заходу немає", - заявив Буданов.

Він додав, що цей урок не перший, але має стати останнім.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував атаку у своєму вечірньому зверненні 24 липня. За його словами, причиною трагедії є виключно російський терор, однак в умовах війни проведення виставок зброї з великою кількістю людей, тим більше поруч із житловою забудовою, неприпустиме.

"Але вже тисячу разів усім говорили, що в таких умовах війни, з таким ворогом точно не можна проводити будь-які виставки зброї. Із купою людей і тим більше – поруч з будинками. Станом на цей час відомо про 10 загиблих від цього удару. Мої співчуття рідним та близьким. Багато людей отримали поранення і травми", - заявив президент.

Як реагували в оборонці

Виконавчий директор Української Ради зброярів Ігор Федірко заявив, що вся оборонна індустрія України є однією з пріоритетних цілей росії, тому виробникам, інженерам і військовим потрібні системні рішення для захисту. За його словами, відмовитися від випробувань і демонстрацій зброї індустрія не може, оскільки від цього залежить поява нових розробок на фронті, але безпека людей має бути безумовним пріоритетом кожного такого заходу.

Керівник Brave1 Андрій Гриценюк повідомив, що Brave1 не був організатором чи партнером події, однак назвав це великою втратою для індустрії та висловив співчуття родинам загиблих і побажання одужання пораненим.

Національна асоціація українських оборонних індустрій (NAUDI) наголосила, що захист виробників і інженерів оборонної галузі має стати питанням системної державної уваги та спільної відповідальності.