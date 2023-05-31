Безпека ЗАЕС передбачає повну демілітаризацію та деокупацію, - Кислиця в ООН

Дипломат наголосив, що РФ продовжує активно використовувати ЗАЕС у своїх військових цілях, розмістивши на станції близько півтисячі солдатів та 50 одиниць важкого озброєння.

Він повідомив, що у турбінних залах 1, 2 та 4 енергоблоків станції знаходяться не лише російська військова техніка, а й боєприпаси та вибухові речовини.

Кислиця у своєму виступі на Радбезі ООН заявив, що Україна бере до уваги п'ять принципів ядерної безпеки ЗАЕС, сформульованих генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"Однак ці принципи мають бути доповнені вимогою повної демілітаризації та деокупації станції", - наголосив постпред.

Так, звернув увагу дипломат, це включає:

виведення військ та решти російського персоналу, що незаконно перебувають на ЗАЕС,

гарантії безперебійного електропостачання станції з території, підконтрольної українському уряду;

гуманітарний коридор для забезпечення ротації управлінського, експлуатаційного та ремонтного персоналу ЗАЕС для підтримки її у безпечному стані.

Кислиця додала, що Україна наполягає на включенні даних елементів до нової резолюції Ради керівників МАГАТЕ, якщо документ буде запропоновано для прийняття на наступній сесії.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС окупована росіянами вже понад рік. За цей час загарбники неодноразово обстрілювали станцію, звинувачуючи Україну. Через обстріл ЗАЕС кілька разів залишалася без зовнішнього живлення.

Також Кремль використовують Запорізьку АЕС для створення провокацій. Серед крайніх прикладів можна назвати нещодавнє повідомлення ГУР Міноборони України про те, що війська РФ планували здійснити імітацію удару по об'єктах ЗАЕС з елементами витоку ядерних матеріалів, після чого звинуватити в цьому Україну.

30 травня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі озвучив принципи, які допоможуть убезпечити ЗАЕС від аварії.