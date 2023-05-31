Безопасность ЗАЭС предусматривает полную демилитаризацию и деоккупацию, - Кислица в ООН

Дипломат подчеркнул, что РФ продолжает активно использовать ЗАЭС в своих военных целях, разместив на станции около полтысячи солдат и 50 единиц тяжелого вооружения.

Он сообщил, что в турбинных залах 1, 2 и 4 энергоблоков станции находятся не только российская военная техника, но и боеприпасы и взрывчатые вещества.

Кислица в своем выступлении на Совбезе ООН заявил, что Украина берет во внимание пять принципов ядерной безопасности ЗАЭС, что были сформулированы генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Однако эти принципы должны быть дополнены требованием полной демилитаризации и деоккупации станции", - подчеркнул постпред.

Так, обратил внимание дипломат, это включает в себя:

вывод войск и всего остального российского персонала, что незаконно находятся на ЗАЭС,

гарантии бесперебойного электроснабжения станции с территории, подконтрольной украинскому правительству;

гуманитарный коридор для обеспечения ротации управленческого, эксплуатационного и ремонтного персонала ЗАЭС для поддержания ее в безопасном состоянии.

Кислица добавил, что Украина настаивает на включение данных элементов в новую резолюцию Совета руководителей МАГАТЭ, если документ будет предложен для принятия на следующей сессии.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована россиянами уже больше года. За это время захватчики неоднократно обстреливали станцию, обвиняя Украину. Из-за обстрелов ЗАЭС несколько раз оставалась без внешнего питания.

Также Кремль используют Запорожскую АЭС для создания провокаций. Среди крайних примеров можно назвать недавнее сообщение ГУР Минобороны Украины о том, что войска РФ планировали произвести имитацию удара по объектам ЗАЭС с элементами утечки ядерных материалов, после чего - обвинить в этом Украину.

30 мая глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси озвучил принципы, которые помогут обезопасить ЗАЭС от аварии.