Безпека вашого авто: яка охоронна система машини краще

Будь-який криміналіст скаже вам, що для більш-менш надійного захисту машини однієї охоронної системи замало – це той випадок, коли кількість теж має значення. І якщо систем буде декілька, якими вони мають бути? Журналісти РБК-Україна Авто розкривають секрети експлуатації механічних та електронних систем протиугону.

Які є типи охоронних систем

В цілому існуючі системи захисту автомобіля від крадіжки поділяються на дві категорії: електронні та механічні. Основна їхня відмінність – у способі захисту: електронні пристрої сигналізують про спробу проникнення й унеможливлюють запуск двигуна, тоді як механічні блокують ключові елементи керування – руль, педалі чи коробку передач.

Якщо виходити з одного рівню надійності, електронні "сторожі" цінніші, адже вони крім іншого в режимі реального часу повідомляють громадянина про зазіхання на його власність. Проте, як і у випадку з електронними "охоронцями", надійність захисту механічних блокаторів залежить від їхньої конструкції: дешеві варіанти можна зламати за допомогою спеціальних інструментів. Але і це потребує часу – а саме час є критичним фактором ризику для злодіїв. Тому краще навіть поганенький механічний пристрій, ніж ніякий. Розглянемо, які бувають механічні захисні пристрої.

Типи механічних блокаторів

Блокатор керма. Цей пристрій перешкоджає обертанню керма, що можна досягти двома способами: або його прив’язкою до педалі, або упором у торпедо. Візуальна помітність таких пристроїв відіграє важливу роль – яскравий зовні девайс злодій помітить здалеку і дуже ймовірно, що вирішить шукати менш захищену машину.

Блокатор педалей. Менш популярний варіант, який може поєднувати педалі гальма і зчеплення або ж обмежувати хід педалі вниз. Незручність встановлення пристрою (водієві щоразу доводиться нахилятись до підлоги) компенсується додатковим рівнем захисту.

Замок коробки передач. Один із найбільш ефективних механічних пристроїв, який блокує селектор КП. Деякі моделі такого замка інтегруються в центральну консоль і потребують кваліфікованого монтажу. Але натомість цей вид захисту має високу ефективність, бо нейтралізувати його для зловмисника найбільш клопітно. Нарешті, користуватись блокиратором важеля коробки найпростіше серед усіх механічних систем.

Плюси й мінуси механічних засобів захисту

Переваги

+ Демократична у порівнянні з електронними системами ціна (виняток – блокатор КП)

+ Не потребує попередньої професійної інсталяції на автомобіль (крім блокатора КП)

+ Дистанційне (візуальне) відлякування частини злодіїв

+ Може служити додатковим рівнем безпеки разом з електронною охоронною системою

Недоліки

Потребує часу і додаткових дій руками щоразу, коли пристрій треба активувати (встановити чи зняти)

Не захищає багажник і салон від крадіжки наявних там речей

Спеціальні замки

Колись цей засіб був доволі популярний, і в принципі сьогодні теж немає перешкод для його застосування. Електромеханічні замки можуть блокувати капот, багажник і двері, і оскільки вони працюють незалежно від штатних механізмів, зловмисник часто навіть не здогадується про їхнє існування – аж доки не зіткнеться з їхньою протидією.

Коротко

Попри повсюдну присутність різного роду електронних засобів механічні протиугінні пристрої все ще зберігають актуальність – звісно, в першу чергу у парі з електронними системами. Адже такий механічний захист зменшує ризик саме викрадення автомобіля, а не вмісту його салону, багажника та підкапотного простору.

При підготовці статті були використані матеріали "Autobild Україна" та "Інгвар Інжиніринг".