Безопасность вашего авто: какая охранная система машины лучше

Любой криминалист скажет вам, что для более-менее надежной защиты машины одной охранной системы мало - это тот случай, когда количество тоже имеет значение. И если систем будет несколько, какими они должны быть? Журналисты РБК-Украина Авто раскрывают секреты эксплуатации механических и электронных систем противоугона.

Какие есть типы охранных систем

В целом существующие системы защиты автомобиля от кражи делятся на две категории: электронные и механические. Основное их отличие - в способе защиты: электронные устройства сигнализируют о попытке проникновения и делают невозможным запуск двигателя, тогда как механические блокируют ключевые элементы управления - руль, педали или коробку передач.

Если исходить из одного уровня надежности, электронные "сторожа" ценнее, ведь они помимо прочего в режиме реального времени уведомляют гражданина о посягательстве на его собственность. Однако, как и в случае с электронными "охранниками", надежность защиты механических блокираторов зависит от их конструкции: дешевые варианты можно взломать с помощью специальных инструментов. Но и это требует времени - а именно время является критическим фактором риска для воров. Поэтому лучше даже плохое механическое устройство, чем никакое. Рассмотрим, какие бывают механические защитные устройства.

Типы механических блокираторов

Блокатор руля. Это устройство препятствует вращению руля, что можно достичь двумя способами: либо его привязкой к педали, либо упором в торпедо. Визуальная заметность таких устройств играет важную роль - яркий внешне девайс вор заметит издалека и очень вероятно, что решит искать менее защищенную машину.

Блокатор педалей. Менее популярный вариант, который может совмещать педали тормоза и сцепления или же ограничивать ход педали вниз. Неудобство установки устройства (водителю каждый раз приходится наклоняться к полу) компенсируется дополнительным уровнем защиты.

Замок коробки передач. Одно из наиболее эффективных механических устройств, блокирующее селектор КП. Некоторые модели такого замка интегрируются в центральную консоль и требуют квалифицированного монтажа. Но взамен этот вид защиты имеет высокую эффективность, потому что нейтрализовать его для злоумышленника наиболее хлопотно. Наконец, пользоваться блокиратором рычага коробки проще всего среди всех механических систем.

Плюсы и минусы механических средств защиты

Преимущества

+ Демократичная по сравнению с электронными системами цена (исключение - блокиратор КП)

+ Не требует предварительной профессиональной инсталляции на автомобиль (кроме блокиратора КП)

+ Дистанционное (визуальное) отпугивание части воров

+ Может служить дополнительным уровнем безопасности вместе с электронной охранной системой

Недостатки

Требует времени и дополнительных действий руками каждый раз, когда устройство надо активировать (установить или снять)

Не защищает багажник и салон от кражи имеющихся там вещей

Специальные замки

Когда-то это средство было довольно популярно, и в принципе сегодня тоже нет препятствий для его применения. Электромеханические замки могут блокировать капот, багажник и двери, и поскольку они работают независимо от штатных механизмов, злоумышленник часто даже не догадывается об их существовании - пока не столкнется с их противодействием.

Вкратце

Несмотря на повсеместное присутствие разного рода электронных средств механические противоугонные устройства все еще сохраняют актуальность - конечно, в первую очередь в паре с электронными системами. Ведь такая механическая защита уменьшает риск именно угона автомобиля, а не содержимого его салона, багажника и подкапотного пространства.

При подготовке статьи были использованы материалы "Autobild Украина" и "Ингвар Инжиниринг".