Безпека торговельних шляхів і заклик до діалогу: Моді поговорив із президентом Ірану

Прем'єр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Центральною темою стала війна на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу індійського уряду в соцмережі X.
За словами Моді, він висловив глибоку стурбованість у зв'язку з "ескалацією напруженості та загибеллю мирних жителів, а також пошкодженням цивільної інфраструктури".
"Безпека і захист громадян Індії, а також необхідність безперешкодного транзиту товарів і енергоресурсів залишаються головними пріоритетами Індії. Підтвердив прихильність Індії миру і стабільності та закликав до діалогу і дипломатії", - додав він.
Нагадаємо, від початку американо-ізраїльської операції проти Ірану іранська армія заблокувала Ормузьку протоку - один з основних світових маршрутів експорту нафти.
Водночас днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Іран міг почати мінування Ормузької протоки.
Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищують човни, які Іран міг використовувати для мінування протоки.
Сьогодні, 12 березня, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї у своїй першій заяві зазначив, що Ормузька протока залишиться заблокованою, оскільки це - "засіб тиску на ворога".