Безпека у пріоритеті. Лісовий заявив про будівництво перших повноцінних підземних шкіл

Що відомо про нове будівництво

"Ми створюємо найбезпечніший заклад. У нас дуже багато дітей на прифронтових громадах і оця наша програма з будівництва підземних шкіл, 178 шкіл ми зараз збудували, укриттів різної конструкції. Але зараз ми вийшли саме на етап, коли уже не можна модернізувати старі укриття. Треба будувати фактично підземні школи і ми будуємо, саме це коректна назва - підземна школа. Тому що вона має всі складові школи: є аудиторний фонд, є соціальні простори, є зона для рухової активності, є зона для харчування", - заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Також чиновник зазначив, що такі заклади - це повноцінний простір для навчання, і він дуже радіє, коли бачить дітей, які за чотири роки, це учні початкової школи, вперше вийшли у школу офлайн та вперше дивляться на вчителя не через екран ґаджета.

Лісовий наголосив, що найважливіше, що під час війни система освіти вистояла. За його словами, у пріоритеті міністерства це безпека дітей і вчителів, а також реформи, які слід впровадити.

"Ми реформуємо всі ланки освіти, це не просте завдання, але воно актуальне зараз", - додав міністр.

Про підземні школи в Україні

Торік у квітні у Харкові завершили будівництво першої підземної школи у світі. Вона має найвищі стандарти безпеки, у ній облаштовано 20 навчальних кімнат, які розраховані на навчання 900 школярів у дві зміни. Додамо, що за 2023 рік Харківська область стала другою у списку областей із найдовшою тривалістю повітряних тривог.

У грудні торік у Запоріжжі відкрили також підземну школу, яку збудували лише за 6 місяців. Новий навчальний центр розташований на глибині 7 метрів, він забезпечує безпечне навчання для 1000 школярів, включаючи дітей з особливими потребами.

Також у Запоріжжі анонсували відкриття підземної школи із протирадіаційним укриттям, разом із цим у місті будують одночасно ще кілька підземних шкіл.

Так виглядає перша підземна школа у Харкові (фото: twitter.com/mayorterekhov)