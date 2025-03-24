Безопасность в приоритете. Лисовой заявил о строительстве первых полноценных подземных школ

Что известно о новом строительстве

"Мы создаем самое безопасное заведение. У нас очень много детей в прифронтовых громадах и эта наша программа по строительству подземных школ, 178 школ мы сейчас построили, укрытий различной конструкции. Но сейчас мы вышли именно на этап, когда уже нельзя модернизировать старые укрытия. Надо строить фактически подземные школы и мы строим, именно это корректное название - подземная школа. Потому что она имеет все составляющие школы: есть аудиторный фонд, есть социальные пространства, есть зона для двигательной активности, есть зона для питания", - заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Также чиновник отметил, что такие заведения - это полноценное пространство для обучения, и он очень радуется, когда видит детей, которые за четыре года, это ученики начальной школы, впервые вышли в школу офлайн и впервые смотрят на учителя не через экран гаджета.

Лисовой подчеркнул, что самое важное, что во время войны система образования выстояла. По его словам, в приоритете министерства это безопасность детей и учителей, а также реформы, которые следует внедрить.

"Мы реформируем все звенья образования, это не простая задача, но она актуальна сейчас", - добавил министр.

О подземных школах в Украине

В прошлом году в апреле в Харькове завершили строительство первой подземной школы в мире. Она имеет высокие стандарты безопасности, в ней обустроены 20 учебных комнат, которые рассчитаны на обучение 900 школьников в две смены. Добавим, что за 2023 год Харьковская область стала второй в списке областей с самой длинной продолжительностью воздушных тревог.

В декабре прошлого года в Запорожье открыли также подземную школу, которую построили всего за 6 месяцев. Новый учебный центр расположен на глубине 7 метров, он обеспечивает безопасное обучение для 1000 школьников, включая детей с особыми потребностями.

Также в Запорожье анонсировали открытие подземной школы с противорадиационным укрытием, вместе с этим в городе строят одновременно еще несколько подземных школ.

Так выглядит первая подземная школа в Харькове (фото: twitter.com/mayorterekhov)