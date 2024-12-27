У Запоріжжі відкриють підземну школу з протирадіаційним укриттям
Незабаром у Запоріжжі запрацює друга підземна школа. Однак, на відміну від першого навчального центру, це буде - протирадіаційне укриття.
Про це розповіла секретар Запорізької міської ради та виконувач обовʼязків міського голови Регіна Харченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київ24.
Друга підземна школа, на глибині 2,5 метри, зможе забезпечити навчання для 1000 школярів. Зокрема, навчання проходитиме у дві зміни.
На противагу іншим укриттям, де можна знаходитися лише 4-5 годин, протирадіаційне - передбачає можливість перебування у ньому протягом 12 годин.
"Тобто у протирадіаційному укритті можна буде організовувати групу продовженого дня. Територіально - це більша площа. Водночас, зауважу, що вже майже 80 шкіл у Запоріжжі мають належно облаштовані укриття для проведення там різних навчальних процесів та розважальних заходів", - заявила Харченко.
У Запоріжжі вже розпочали будівництво п’яти таких підземних шкіл. Ці навчальні заклади будуть повністю інклюзивними та обладнаними сучасними технологіями. Крім того, школи матимуть автономне живлення й сучасну систему вентиляції. У закладах передбачено не лише навчальні класи, а й лаундж-зону, медпункт та буфет із корисною їжею.
Харченко також додала, що наразі всі вчителі в Запоріжжі та регіоні отримують доплату у розмірі 25%.
Раніше ми писали, що в Запоріжжі відкрили першу підземну школу для тисячі дітей. Новий навчальний заклад розташований на глибині 7 метрів та обладнаний монолітним залізобетонним покриттям, що забезпечує максимальний рівень захисту й витримує ракетні удари.