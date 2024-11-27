Безпека понад усе: скільки платитиме водій і пасажир за непристебнутий ремінь

Українці, як водії, так і пасажири, зобов’язані дотримуватись правил дорожнього руху, зокрема користуватися ременями безпеки. Ігнорування цієї вимоги залишається одним із найпоширеніших порушень.

Який штраф передбачено за непристебнутий ремінь у 2024 році та хто відповідатиме в таксі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Скільки доведеться заплатити за непристебнутий ремінь

За правилами дорожнього руху, всі, хто перебуває у транспортному засобі на сидячих місцях, мають використовувати ремені безпеки. Це стосується як водія, так і пасажирів. Порушення цієї вимоги карається штрафом відповідно до 121 статті КУпАП.

У 2024 році розмір штрафу за непристебнутий ремінь становить 510 гривень (тридцять неоподатковуваних мінімумів). При цьому відповідальність несе безпосередньо пасажир, який порушив правило. Однак водія також можуть оштрафувати, якщо його пасажири ігнорували ремені.

Чи потрібно пристібатися в таксі

Існує поширена хибна думка, що пасажири таксі можуть не пристібатися. Проте, починаючи з 2020 року, правила чітко зобов’язують усіх учасників руху використовувати ремені безпеки, за винятком окремих категорій, наприклад, осіб з інвалідністю чи службових авто під час виконання завдань.

Водій таксі має право вимагати від пасажирів пристебнутися перед початком руху. Якщо пасажир відмовляється виконати вимогу, водій може відмовити в обслуговуванні. У випадку порушення штраф отримують усі: і пасажир, і водій.

Відповідальність у разі ДТП

Окрему увагу слід приділити відповідальності водія в разі ДТП. Якщо пасажир, який був непристебнутий, отримує травми середньої тяжкості, на водія можуть чекати: