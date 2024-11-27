Безопасность превыше всего: сколько будет платить водитель и пассажир за непристегнутый ремень

Украинцы, как водители, так и пассажиры, обязаны соблюдать правила дорожного движения, в частности пользоваться ремнями безопасности. Игнорирование этого требования остается одним из самых распространенных нарушений.

Какой штраф предусмотрен за непристегнутый ремень в 2024 году и кто будет отвечать в такси - читайте в материале РБК-Украина.

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Сколько придется заплатить за непристегнутый ремень

По правилам дорожного движения, все, кто находится в транспортном средстве на сидячих местах, должны использовать ремни безопасности. Это касается как водителя, так и пассажиров. Нарушение этого требования наказывается штрафом в соответствии со 121 статьей КУоАП.

В 2024 году размер штрафа за непристегнутый ремень составляет 510 гривен (тридцать необлагаемых минимумов). При этом ответственность несет непосредственно пассажир, который нарушил правило. Однако водителя также могут оштрафовать, если его пассажиры игнорировали ремни.

Нужно ли пристегиваться в такси

Существует распространенное заблуждение, что пассажиры такси могут не пристегиваться. Однако, начиная с 2020 года, правила четко обязывают всех участников движения использовать ремни безопасности, за исключением отдельных категорий, например, лиц с инвалидностью или служебных авто во время выполнения задач.

Водитель такси имеет право требовать от пассажиров пристегнуться перед началом движения. Если пассажир отказывается выполнить требование, водитель может отказать в обслуживании. В случае нарушения штраф получают все: и пассажир, и водитель.

Ответственность при ДТП

Отдельное внимание следует уделить ответственности водителя в случае ДТП. Если пассажир, который был непристегнут, получает травмы средней тяжести, водителя могут ждать: