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Безпека понад усе: за скільки можна орендувати підземний паркінг в Києві у 2025 році

Скільки коштують підземні паркінги в Києві (фото: pixabay)
Автор: Василина Копитко

У Києві підземні паркінги набувають все більшої популярності на фоні регулярних ракетних обстрілів. Збереження авто у спеціалізованих захищених приміщеннях сьогодні - це не лише зручність, але питання безпеки авто.

РБК-Україна розповідає, скільки зараз коштують паркінги в Києві.

Скільки коштує паркомісце під землею в Києві

З початком війни та регулярними повітряними тривогами багато киян стали більш уважно ставитися до збереження свого майна. Відкрите паркування або наземні стоянки не гарантують захисту від пошкоджень у разі надзвичайних ситуацій, а підземні паркінги часто обладнані додатковими засобами безпеки.

Вартість підземних паркінгів у столиці залежить від району, класу комплексу та умов оренди. За останні пів року ціни демонструють тенденцію до зростання, що пояснюється підвищеним попитом.

Ціни на підземний паркінг:

  • у центральних районах (Печерськ, Шевченківський) вартість оренди місця коливається від 4 000 до 7 000 гривень на місяць;

  • сімейні паркомісця (2 поряд) доходять у ціні до 12 тисяч гривень на місяць;

  • у більш віддалених районах можна знайти варіанти за 2 500-3 500 гривень на місяць;

  • паркомісце із розеткою для електромобіля - від 3 000 гривень;

  • невеликі паркомісця для авто смарт-класу чи мотоциклів пропонують за ціною в середньому 3 500 гривень; 

  • купівля паркомісця - ціни стартують від 500 000 гривень і можуть сягати понад 1 мільйона гривень, залежно від розташування.

Ціни на підземні паркінги у Києві (скриншот)

Додамо, що з огляду на актуальність безпеки, попит на підземні паркінги в Києві ймовірно надалі зростатиме. Забудовники все частіше передбачають такі площі в нових ЖК, а власники авто готові платити більше за захищене місце.

Читайте також про те, що в КМДА пояснили, чи можуть киян не пускати в паркінги під час атак.

Раніше ми писали про те, де зараз вищі ціни на оренду житла - у Львові чи Києві.

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