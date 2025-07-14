Безпека понад усе: за скільки можна орендувати підземний паркінг в Києві у 2025 році

З початком війни та регулярними повітряними тривогами багато киян стали більш уважно ставитися до збереження свого майна. Відкрите паркування або наземні стоянки не гарантують захисту від пошкоджень у разі надзвичайних ситуацій, а підземні паркінги часто обладнані додатковими засобами безпеки.

Вартість підземних паркінгів у столиці залежить від району, класу комплексу та умов оренди. За останні пів року ціни демонструють тенденцію до зростання, що пояснюється підвищеним попитом.

Ціни на підземний паркінг: