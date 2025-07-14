Безпека понад усе: за скільки можна орендувати підземний паркінг в Києві у 2025 році

З початком війни та регулярними повітряними тривогами багато киян стали більш уважно ставитися до збереження свого майна. Відкрите паркування або наземні стоянки не гарантують захисту від пошкоджень у разі надзвичайних ситуацій, а підземні паркінги часто обладнані додатковими засобами безпеки.
Вартість підземних паркінгів у столиці залежить від району, класу комплексу та умов оренди. За останні пів року ціни демонструють тенденцію до зростання, що пояснюється підвищеним попитом.
Ціни на підземний паркінг:
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у центральних районах (Печерськ, Шевченківський) вартість оренди місця коливається від 4 000 до 7 000 гривень на місяць;
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сімейні паркомісця (2 поряд) доходять у ціні до 12 тисяч гривень на місяць;
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у більш віддалених районах можна знайти варіанти за 2 500-3 500 гривень на місяць;
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паркомісце із розеткою для електромобіля - від 3 000 гривень;
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невеликі паркомісця для авто смарт-класу чи мотоциклів пропонують за ціною в середньому 3 500 гривень;
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купівля паркомісця - ціни стартують від 500 000 гривень і можуть сягати понад 1 мільйона гривень, залежно від розташування.