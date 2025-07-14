Безопасность превыше всего: за сколько можно арендовать подземный паркинг в Киеве в 2025 году

С началом войны и регулярными воздушными тревогами многие киевляне стали более внимательно относиться к сохранности своего имущества. Открытая парковка или наземные стоянки не гарантируют защиты от повреждений в случае чрезвычайных ситуаций, а подземные паркинги часто оборудованы дополнительными средствами безопасности.

Стоимость подземных паркингов в столице зависит от района, класса комплекса и условий аренды. За последние полгода цены демонстрируют тенденцию к росту, что объясняется повышенным спросом.

Цены на подземный паркинг: