Безопасность превыше всего: за сколько можно арендовать подземный паркинг в Киеве в 2025 году

С началом войны и регулярными воздушными тревогами многие киевляне стали более внимательно относиться к сохранности своего имущества. Открытая парковка или наземные стоянки не гарантируют защиты от повреждений в случае чрезвычайных ситуаций, а подземные паркинги часто оборудованы дополнительными средствами безопасности.
Стоимость подземных паркингов в столице зависит от района, класса комплекса и условий аренды. За последние полгода цены демонстрируют тенденцию к росту, что объясняется повышенным спросом.
Цены на подземный паркинг:
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в центральных районах (Печерск, Шевченковский) стоимость аренды места колеблется от 4 000 до 7 000 гривен в месяц;
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в более отдаленных районах можно найти варианты за 2 500-3 500 гривен в месяц;
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семейные паркоместа (2 рядом) доходят в цене до 12 тысяч гривен в месяц;
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паркоместо с розеткой для электромобиля - от 3 000 гривен;
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небольшие паркоместа для авто смарт-класса или мотоциклов предлагают по цене в среднем 3 500 гривен;
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покупка паркоместа - цены стартуют от 500 000 гривен и могут достигать более 1 миллиона гривен, в зависимости от расположения.