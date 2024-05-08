Безпека понад усе. Який штраф може отримати водій за непристебнутий ремінь

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Що говорить ПДР

Згідно з правилами дорожнього руху, всі пасажири транспортного засобу, які знаходяться в місцях, обладнаних ременями безпеки, зобов'язані ними користуватися (пункт 5.1.б ПДР).

Це правило стосується і водія, який також має бути пристебнутий ременем безпеки під час руху (пункт 2.3.в ПДР).

При цьому у ПДР зазначається, що перевезення пасажирів, які не пристебнулися ременями безпеки, заборонено правилами дорожнього руху.

Таким чином, водій несе відповідальність не лише за свою безпеку, але й за безпеку пасажирів, яких він перевозить. Це означає, що водій зобов'язаний не лише сам користуватися ременями безпеки, але й контролювати, чи пристебнулися ними всі пасажири.

Який штраф загрожує за непристебнутий ремінь безпеки

Нехтування ременями безпеки може мати серйозні наслідки. Згідно з чинним законодавством, за таке порушення передбачено штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на сьогодні складає 510 гривень (ч.5 ст.121 КУпАП).

Штраф може отримати як водій, який перевозив непристебнутого пасажира, так і сам пасажир, який їхав без ременя безпеки.

Чи загрожує увʼязнення за нехтування ременем безпеки

Якщо факт того, що водій перевозив пасажира, не пристебнутого ременем безпеки, під час дорожньо-транспортної пригоди буде виявлено поліцією, з відповідними наслідками, водій може бути засуджений за статтею 286 Кримінального кодексу.

Зокрема, водій, який порушив правила дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, карається:

Штрафом від 3 000 до 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виправними роботами на строк до 2 років.

Арештом на строк до 6 місяців.

Обмеженням волі на строк до 3 років.

У всіх випадках водій буде позбавлений права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

При цьому, якщо пасажир загинув або тяжке тілесне ушкодження через непристебнутий пасок безпеки, водій карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. При цьому водій також буде позбавлений права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Однак якщо у ДТП загинули кілька осіб внаслідок порушення правил дорожнього руху водієм карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Водій також буде позбавлений права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.