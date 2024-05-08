Безопасность превыше всего. Какой штраф может получить водитель за непристегнутый ремень

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Что говорит ПДД

Согласно правилам дорожного движения, все пассажиры транспортного средства, которые находятся в местах, оборудованных ремнями безопасности, обязаны ими пользоваться (пункт 5.1.б ПДД).

Это правило касается и водителя, который также должен быть пристегнут ремнем безопасности во время движения (пункт 2.3.в ПДД).

При этом в ПДД отмечается, что перевозка пассажиров, которые не пристегнулись ремнями безопасности, запрещена правилами дорожного движения.

Таким образом, водитель несет ответственность не только за свою безопасность, но и за безопасность пассажиров, которых он перевозит. Это означает, что водитель обязан не только сам пользоваться ремнями безопасности, но и контролировать, пристегнулись ли ими все пассажиры.

Какой штраф грозит за непристегнутый ремень безопасности

Пренебрежение ремнями безопасности может иметь серьезные последствия. Согласно действующему законодательству, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет 510 гривен (ч.5 ст.121 КУоАП).

Штраф может получить как водитель, который перевозил непристегнутого пассажира, так и сам пассажир, который ехал без ремня безопасности.

Грозит ли тюремное заключение за пренебрежение ремнем безопасности

Если факт того, что водитель перевозил пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности, во время дорожно-транспортного происшествия будет выявлен полицией, с соответствующими последствиями, водитель может быть осужден по статье 286 Уголовного кодекса.

В частности, водитель, нарушивший правила дорожного движения или эксплуатации транспорта, что повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение, наказывается:

Штрафом от 3 000 до 5 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Исправительными работами на срок до 2 лет.

Арестом на срок до 6 месяцев.

Ограничением свободы на срок до 3 лет.

Во всех случаях водитель будет лишен права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

При этом, если пассажир погиб или тяжелое телесное повреждение из-за непристегнутого ремня безопасности, водитель наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. При этом водитель также будет лишен права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Однако если в ДТП погибли несколько человек в результате нарушения правил дорожного движения водителем наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Водитель также будет лишен права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.