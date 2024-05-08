Безопасность превыше всего. Какой штраф может получить водитель за непристегнутый ремень

Каждый водитель знает, что за непристегнутый ремень безопасности грозит штраф. Однако мало кто помнит, что пассажиры также должны быть пристегнуты во время движения автомобиля.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
Для написания материала использовался Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Правила дорожного движения Украины.
Согласно правилам дорожного движения, все пассажиры транспортного средства, которые находятся в местах, оборудованных ремнями безопасности, обязаны ими пользоваться (пункт 5.1.б ПДД).
Это правило касается и водителя, который также должен быть пристегнут ремнем безопасности во время движения (пункт 2.3.в ПДД).
При этом в ПДД отмечается, что перевозка пассажиров, которые не пристегнулись ремнями безопасности, запрещена правилами дорожного движения.
Таким образом, водитель несет ответственность не только за свою безопасность, но и за безопасность пассажиров, которых он перевозит. Это означает, что водитель обязан не только сам пользоваться ремнями безопасности, но и контролировать, пристегнулись ли ими все пассажиры.
Пренебрежение ремнями безопасности может иметь серьезные последствия. Согласно действующему законодательству, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет 510 гривен (ч.5 ст.121 КУоАП).
Штраф может получить как водитель, который перевозил непристегнутого пассажира, так и сам пассажир, который ехал без ремня безопасности.
Если факт того, что водитель перевозил пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности, во время дорожно-транспортного происшествия будет выявлен полицией, с соответствующими последствиями, водитель может быть осужден по статье 286 Уголовного кодекса.
В частности, водитель, нарушивший правила дорожного движения или эксплуатации транспорта, что повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение, наказывается:
Во всех случаях водитель будет лишен права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
При этом, если пассажир погиб или тяжелое телесное повреждение из-за непристегнутого ремня безопасности, водитель наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. При этом водитель также будет лишен права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Однако если в ДТП погибли несколько человек в результате нарушения правил дорожного движения водителем наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Водитель также будет лишен права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
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