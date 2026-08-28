Сучасний моніторинг для пологового відділення: "Аптека 9-1-1" допомогла Житомирській лікарні

Що відомо про нове обладнання

Smart Station L8T32 - це обладнання, яке дозволить медикам безперервно контролювати стан плода під час пологів, своєчасно виявляти можливі ризики та швидко реагувати на зміни.

Народження дитини має бути моментом радості й очікування, а не ситуацією, коли лікарям доводиться працювати з обмеженими можливостями. Саме тому сучасне медичне обладнання сьогодні є важливою складовою безпеки матері та дитини.

Щоб українські лікарі могли своєчасно виявляти ризики під час пологів і надавати якісну допомогу незалежно від регіону, БФ "Охматдит - здорове дитинство" реалізує програму "Нові життя".

До її підтримки долучилася "Аптека 9-1-1", яка системно підтримує українську медицину та проєкти, спрямовані на допомогу дітям.

Житомирська міська лікарня №1 щороку приймає близько 500 пологів. Відділення працює зокрема з пацієнтками, які мають супутні складні захворювання, що можуть підвищувати ризики для здоров’я матері та дитини.

Тому постійний контроль стану плода та можливість швидко реагувати на зміни мають особливе значення.

"Це обладнання дуже важливе та необхідне. Воно проводить якісну діагностику - вчасну та коректну, без похибок. У разі найменших змін ми швидко реагуємо та допомагаємо мамі з немовлям. Цей моніторинг дуже допомагає і під час народження двійні", - пояснює лікарка акушер-гінеколог пологового відділення Житомирської лікарні №1 Кіра Ларченко.

Нова система суттєво розширює можливості медиків. Вона дозволяє контролювати серцеву діяльність одного або двох плодів. Завдяки бездротовим датчикам лікар може спостерігати за станом пацієнтки дистанційно, а система сигналізує про зміни показників.

Важлива перевага дистанційного кардіомоніторингу Smart Station - комфорт жінки під час пологів. Невеликий бездротовий датчик кріпиться на животі, тому майбутня мама не прив’язана до кабелів і може вільніше пересуватися.

"Найважливіший фактор - це спокій жінки на пологах. Вона спостерігає на моніторі серцебиття своїх дітей, розуміє, що все добре, і спокійніше народжує", - додає Ларченко.

Підтримка, що масштабується

Програма "Нові життя" передбачає не лише передачу обладнання, а комплексну підтримку пологових відділень відповідно до їхніх реальних потреб: оснащення залів, забезпечення моніторинговою технікою, навчання медичних команд та розвиток окремих напрямів допомоги.

"Ми масштабували проєкт "Нові життя" на всеукраїнський рівень. Обговорюємо необхідні деталі з регіональними пологовими відділеннями. Таке обладнання вже є у Львівській лікарні. На черзі - Сумщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Харківщина. Особливо важливі прифронтові міста, які дуже потребують підтримки", - зазначила голова наглядової ради БФ "Охматдит - здорове дитинство" Соломія Вітвіцька.

Для "Аптеки 9-1-1" підтримка програми стала продовженням партнерства з Фондом і частиною системної благодійної діяльності компанії.

"Емоції переповнюють, коли ми побачили, як працює це обладнання під час пологів. І як це важливо для мами, новонародженої дитини та лікарів. Це спонукає нас до ще більшої співпраці з БФ "Охматдит - здорове дитинство". Разом ми можемо зробити багато добрих справ", - зазначила директорка з корпоративних комунікацій "Аптеки 9-1-1" Валентина Йовенко.

Для "Аптеки 9-1-1" підтримка програми "Нові життя" - це інвестиція не лише в сучасну медицину, а й у майбутнє України. Адже турбота про здоров’я мами та дитини сьогодні - це внесок у те, щоб здорових українських дітей, які народжуються попри всі виклики, ставало більше.