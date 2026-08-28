Современный мониторинг для родильного отделения: "Аптека 9-1-1" помогла Житомирской больнице

Что известно о новом оборудовании

Smart Station L8T32 – это оборудование, которое позволит медикам непрерывно контролировать состояние плода во время родов, своевременно выявлять возможные риски и быстро реагировать на изменения.

Рождение ребенка должно быть моментом радости и ожидания, а не ситуацией, когда врачам приходится работать с ограниченными возможностями. Поэтому современное медицинское оборудование сегодня является важной составляющей безопасности матери и ребенка.

Чтобы украинские врачи могли своевременно выявлять риски во время родов и оказывать качественную помощь независимо от региона, БФ "Охматдет – здоровое детство" реализует программу "Новые жизни".

К ее поддержке присоединилась "Аптека 9-1-1" , системно поддерживающая украинскую медицину и проекты, направленные на помощь детям.

Житомирская городская больница №1 принимает ежегодно около 500 родов. Отделение работает в частности с пациентками, сопутствующими сложным заболеваниям, которые могут повышать риски для здоровья матери и ребенка.

Поэтому постоянный контроль состояния плода и быстро реагировать на изменения имеют особое значение.

"Это оборудование очень важное и необходимое. Оно проводит качественную диагностику - своевременную и корректную, без погрешностей. В случае малейших изменений мы быстро реагируем и помогаем маме с младенцем. Этот мониторинг очень помогает и во время рождения двойни", - объясняет врач акушер-гинеколог родильного отделения Житомирской больницы.

Новая система значительно расширяет возможности медиков. Она позволяет контролировать сердечную деятельность одного или двух плодов. Благодаря беспроводным датчикам врач может наблюдать состояние пациентки дистанционно, а система сигнализирует об изменениях показателей.

Важное преимущество дистанционного кардиомониторинга Smart Station – комфорт женщины во время родов. Небольшой беспроводной датчик крепится на животе, поэтому будущая мама не привязана к кабелям и может более свободно передвигаться.

"Самый важный фактор - это спокойствие женщины на родах. Она наблюдает на мониторе сердцебиение своих детей, понимает, что все хорошо и спокойнее рождает", - добавляет Ларченко.

Масштабируемая поддержка

Программа "Новые жизни" предусматривает не только передачу оборудования, но и комплексную поддержку родильных отделений в соответствии с их реальными потребностями: оснащение залов, обеспечение мониторинговой техникой, обучение медицинских команд и развитие отдельных направлений помощи.

"Мы масштабировали проект "Новые жизни" на всеукраинский уровень. Обсуждаем необходимые детали с региональными родовыми отделениями. Такое оборудование уже есть во Львовской больнице. На очереди - Сумщина, Черниговщина, Николаевщина и Харьковщина. Особенно важны прифронтовые города, которые очень нуждаются в поддержке", - отметила глава наблюдательного совета. Витвицкая.

Для Аптеки 9-1-1 поддержка программы стала продолжением партнерства с Фондом и частью системной благотворительной деятельности компании.

"Эмоции переполняют, когда мы увидели, как работает это оборудование во время родов. И как это важно для мамы, новорожденного ребенка и врачей. Это побуждает нас к еще большему сотрудничеству с БФ "Охматдет - здоровое детство". Вместе мы можем сделать много хороших дел", - отметила директор по корпоративным коммуникациям.

Для "Аптеки 9-1-1" поддержка программы "Новые жизни" - это инвестиция не только в современную медицину, но и в будущее Украины. Ведь забота о здоровье мамы и ребенка сегодня - это вклад в то, чтобы здоровых украинских детей, которые рождаются на все вызовы, становилось больше.