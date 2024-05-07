Безпека в інтернеті: що варто знати батькам для захисту дітей у соціальних мережах

Діти у сучасному світі не уявляють і дня без інтернету, соцмереж чи ігор в онлайн-режимі. Це впливає на світогляд дітей та також на формування їх поглядів.
Детально про те, як убезпечити дитину під час перебування в інтернеті читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: сайт Міністерства освіти та науки України, сайт Кабінету міністрів, прес-службу МВС.
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Для батьків іноді рішення дати дитині планшет, телефон або дозволити доступ до інтернету є найпростішим. Однак варто зауважити, що перебування в інтернеті може бути небезпечним для дитини.
Тому батькам варто звернути увагу на налаштування гаджетів своїх дітей та разом із ними встановити деякі правила та обмеження щодо їх використання. Це питання є особливо актуальним під час війни, адже через свій вік діти ще не завжди можуть розпізнати загрозу.
Перше, що варто пояснити дітям щодо інтернету, це те, що він може нести загрозу і як себе від цього убезпечити. Діти можуть потрапити в ситуації, коли неправдива інформація, тролінг або загрози стають їхніми супутниками в мережі.
Саме тому турбота про безпеку дітей в мережі набуває ще більшої актуальності.
Діти можуть зіштовхнутись в інтернеті з анонімними погрозами, тролінгом, хейтингом, кіберсталкінгом, секстингом - це все є різновидом цькування та кібербулінгом в інтернеті.
Така форма насильства набирає все більших обертів. Часто діти не розуміють, як можуть захиститися від кібербулінгу. Основні місця, де дитина може піддатись кібербулінгу є соцмережі, додатки для обміну повідомленнями, електронна пошта, форуми, блоги, онлайн-відеоігри.
Ще однією небезпекою в інтернеті є кіберзлочинність - це діяльність, що передбачає використання комп’ютерів та комп’ютерних мереж. Злочини в інтернеті здійснюють кіберзлочинці - це люди, які використовують інформацію про людину на свою користь.
Саме тому батькам варто звертати на настрій дитини, особливо його часті зміни. Також можливі спроби уникнути спілкування дитини з однолітками та спроби пропустити школу чи видалення профілів з соціальних мереж. Все це може бути признаком того, що дитина піддалась кібербулінгу або негативному впливу в інтернеті.
Як не потрапити до неприємних ситуацій у цифровому просторі:
Батькам варто не дозволяти дитині не користуватися гаджетом у спальні та за годину до сну. Це пов'язано з тим, що девайси впливають на сон через збудження нервової системи.
Не реєструйте дитину у соціальних мережах до настання мінімального віку - у різних соціальних мережах він різний, але не менше 13 років. Також не варто дозволяти використовувати соціальні мережі з профілів батьків. Памʼятайте, що ваш профіль для системи - дорослий, отже, контент, який переглядає дитина, не фільтрується.
Дитині необхідно пояснити, що не можна ділитися інтимними світлинами й особистою інформацією через інтернет. Контролюйте, що саме дитина шукає в інтернеті та соціальних мережах.
Спеціалісти радять провести з дитиною бесіду про недоліки надмірного використання смартфонів. Тому необхідно встановити чіткі часові обмеження для користування гаджетами.
Одними з найпопулярніших соціальних мереж у дітей є Instagram та Tik Tok. Вони базуються на обміні фото та відеоматеріалів. Ці соцмережі мають вікові обмеження щодо користувачів. Але попри це спеціалісти не радять створювати профілі дітям молодшим 13 років, в іншому випадку можна використати викові налаштування у самих додатках і позначки "Сімейний нагляд".
Профіль дити у соцмережах має бути приватним - це обмежить доступ до нього у сторонніх користувачів. Можна встановити ліміти на користування соціальної мережі та пояснити дитині, що не варто додавати у підписники невідомих користувачів. Також можна періодично переглядати підписників дитини і видаляти незнайомців.
У соцмережах можна поскаржитися на відео, видалити небажані коментарі та заблокувати профілі, які їй не подобаються - як це робити варто пояснити дитині.
З 2020 року українські школярі перейшли на повне або часткове онлайн навчання. Це також збільшує їх час перебування в інтернеті і батьки мають знати певні правила поводження.
Правила, які допоможуть захистити школярів у інтернеті:
Перевіряйте, які сайти відвідувала дитина протягом дня - це можна зробити за допомогою вкладки "Історія" у браузері.
У випадку, якщо дитина навчається у початковій школі, використовуйте програми для фільтрації контенту. Наприклад, у Windows є вбудована функція Батьківський контроль.
Обговоріть із дитиною план дій на випадок нестандартних ситуацій. Наприклад, що потрібно робити у разі відсутності інтернету, випадкового завантаження файлу з вірусом, отримання повідомлення від незнайомця тощо.
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