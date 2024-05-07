Безопасность в интернете: что следует знать родителям для защиты детей в социальных сетях

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Что нужно знать родителям о пребывании детей в интернете

Для родителей иногда решение дать ребенку планшет, телефон или разрешить доступ в интернет является самым простым. Однако следует заметить, что пребывание в интернете может быть опасным для ребенка.

Поэтому родителям следует обратить внимание на настройку гаджетов своих детей и вместе с ними установить некоторые правила и ограничения по их использованию. Этот вопрос особенно актуален во время войны, ведь из-за своего возраста дети еще не всегда могут распознать угрозу.

Что такое кибербуллинг и киберпреступления

Первое, что следует объяснить детям по интернету, это то, что он может нести угрозу и как себя от этого обезопасить. Дети могут попасть в ситуации, когда ложная информация, троллинг или угрозы становятся их спутниками в сети.

Именно поэтому забота о безопасности детей в сети приобретает еще большую актуальность.

Дети могут столкнуться в интернете с анонимными угрозами, троллингом, хейтингом, киберсталкингом, секстингом - это все является разновидностью травли и кибербулингом в интернете.

Такая форма насилия набирает все большие обороты. Часто дети не понимают, как они могут защититься от кибербуллинга. Основные места, где ребенок может подвергнуться кибербуллингу, являются соцсети, приложения для обмена сообщениями, электронная почта, форумы, блоги, онлайн-видеоигры.

Еще одной опасностью в интернете является киберпреступность – это деятельность, предполагающая использование компьютеров и компьютерных сетей. Преступления в интернете совершают киберпреступники – это люди, использующие информацию о человеке в свою пользу.

Именно поэтому родителям следует обращать на настроение ребенка, особенно его частые изменения. Возможны также попытки избежать общения ребенка со сверстниками и попытки пропустить школу или удаление профилей из социальных сетей. Все это может быть признаком того, что ребенок подвергся кибербуллингу или отрицательному влиянию в интернете.

Как не попасть к неприятным ситуациям в цифровом пространстве:

не открывай неизвестные тебе файлы;

не рассказывай о себе конфиденциальную информацию;

не отправляй и не размещай свои фотографии в нижнем белье или в обнаженном виде;

не сообщай свои пароли от страниц;

не отвечай на письма незнакомцу;

не сообщай свое местонахождение;

не торопись отправлять SMS-сообщения;

не встречайся с незнакомцами;

спрашивай у взрослых.

Рекомендации по использованию ребенком гаджетов

Родителям следует не разрешать ребенку не пользоваться гаджетом в спальне и за час до сна. Это связано с тем, что аксессуары влияют на сон из-за возбуждения нервной системы.

Не регистрируйте ребенка в социальных сетях до наступления минимального возраста – в разных социальных сетях он разный, но не менее 13 лет. Также не стоит разрешать использовать социальные сети из профилей родителей. Помните, что ваш профиль для системы – взрослый, следовательно, контент, который просматривает ребенок, не фильтруется.

Ребенку необходимо объяснить, что нельзя делиться интимными фотографиями и личной информацией через Интернет. Контролируйте, что ребенок ищет в интернете и социальных сетях.

Специалисты советуют провести с ребёнком беседу о недостатках чрезмерного использования смартфонов. Поэтому необходимо установить четкие временные ограничения для использования гаджетов.

Безопасный Instagram и Tik Tok ребенка

Одними из самых популярных социальных сетей детей являются Instagram и Tik Tok. Они основываются на обмене фото и видеоматериалов. Эти соцсети имеют возрастные ограничения в отношении пользователей. Но, несмотря на это, специалисты не советуют создавать профили детям младше 13 лет, в противном случае можно использовать виковые настройки в самих приложениях и отметки "Семейный надзор".

Профиль ребенка в соцсетях должен быть частным – это ограничит доступ к нему у сторонних пользователей. Можно установить лимиты на использование социальной сети и объяснить ребенку, что не следует добавлять в подписчики неизвестных пользователей. Также можно периодически просматривать подписчиков ребенка и удалить незнакомцев.

В соцсетях можно пожаловаться на видео, удалить нежелательные комментарии и заблокировать не нравящиеся профили - как это делать стоит объяснить ребенку.

Безопасность во время онлайн-обучения

С 2020 года украинские школьники перешли на полное или частичное онлайн обучение. Это также увеличивает их время нахождения в интернете и родители должны знать определенные правила поведения.

Правила, которые помогут защитить школьников в Интернете:

следует убедиться, что ребенок сможет самостоятельно подключаться и открывать необходимые вебстраницы;

контролируйте сайты, на которых ребенок должен регистрироваться для обучения, не разрешайте использовать учетные записи взрослых.

ребенок должен на уроках использовать только те интернет-ресурсы, которые необходимы для обучения. При необходимости настройте соответствующие закладки в обозревателе.

научите детей создавать надежные пароли и никому их не сообщать.

Проверяйте, какие сайты посещал ребенок в течение дня – это можно сделать с помощью вкладки "История" в браузере.

Если ребенок учится в начальной школе, используйте программы для фильтрации контента. Например, в Windows есть встроенная функция Родительский контроль.

Обсудите с ребенком план действий на случай нестандартных ситуаций. Например, что нужно делать при отсутствии интернета, случайной загрузке файла с вирусом, получении сообщения от незнакомца и т.д.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о том, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину активизировались мошенники, пытающиеся выманить деньги через Интернет. Украинцы могут сообщить об онлайн-мошенниках.