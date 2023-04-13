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Безпека газопостачання України: Оператор ГТС отримав потужні генератори від США

Фото: Оператор ГТС отримав потужні генератори зі США (facebook.com/gas.tso.ua)
Автор: Олександр Білоус

Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) отримав від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID - US Agency for International Development) шість генераторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОГТСУ.

За даними прес-служби, в рамках міжнародної технічної допомоги, наданої через USAID Проект енергетичної безпеки передано чотири генератори AKSA потужністю 148 кВт та дві генераторні установки Kubota - 25 кВт.

Як зазначили в ОГТСУ, відключення електроенергії, спричинені повітряними атаками ворога на об’єкти енергетичної інфраструктури України, ставлять під загрозу безперебійну роботу газотранспортної системи та забезпечення належного рівня надання послуг споживачам та замовникам.

"Тому допомога міжнародних партнерів є надзвичайно важливою для безпеки газопостачання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська кампанія із серйозної руйнації об'єднаної енергетичної системи України взимку 2022-2023 років зазнала невдачі.

Світовий банк оцінив у 411 млрд доларів потреби України у фінансуванні для відновлення та реконструкції, з яких 14 млрд доларів - це критичні потреби, які мають бути закриті цьогоріч.

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ГТС