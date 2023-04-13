Безопасность газоснабжения Украины: Оператор ГТС получил мощные генераторы от США

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) получил от Агентства США по международному развитию (USAID - US Agency for International Development) шесть генераторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГТСУ .
По данным пресс-службы, в рамках международной технической помощи, предоставленной через USAID Проект энергетической безопасности передано четыре генератора AKSA мощностью 148 кВт и две генераторные установки Kubota - 25 кВт.
Как отметили в ОГТСУ, отключения электроэнергии, вызванные воздушными атаками врага на объекты энергетической инфраструктуры Украины, ставят под угрозу бесперебойную работу газотранспортной системы и обеспечение надлежащего уровня предоставления услуг потребителям и заказчикам.
"Поэтому помощь международных партнеров чрезвычайно важна для безопасности газоснабжения", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным британской разведки, российская кампания по серьезному разрушению объединенной энергетической системы Украины зимой 2022-2023 годов потерпела неудачу.
Всемирный банк оценил в 411 млрд долларов потребности Украины в финансировании для восстановления и реконструкции, из которых 14 млрд долларов - критические потребности, которые должны быть закрыты в этом году.