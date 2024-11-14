Безопасность данных: что нужно знать о защите ваших устройств от вредоносного ПО

Вредоносное программное обеспечение является серьезной угрозой для пользователей цифровых устройств, ведь его задача - предоставить злоумышленникам доступ к вашим данным. Однако от этого можно защититься.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект " КибербезопасностьФинансов ".

Таким образом, мошенническое ПО может:

предоставить злоумышленнику удаленный доступ к вашему устройству,

к вашему устройству, шпионить, собирая информацию о пользователе без его ведома или следить за нажатием клавиш на клавиатуре, что позволяет злоумышленникам похищать пароли, информацию о платежных картах и т.д.

собирая информацию о пользователе без его ведома или следить за нажатием клавиш на клавиатуре, что позволяет злоумышленникам похищать пароли, информацию о платежных картах и т.д. получить доступ к пользовательским данным и требовать за них выкуп.

Чтобы избежать вредоносного ПО и защитить свои устройства, эксперты рекомендуют соблюдать несколько важных правил:

Загружайте приложения только из официальных источников (Microsoft Store, Google Play, Apple App Store) и проверяйте репутацию разработчика, количество загрузок, отзывы, страну происхождения и разрешения, требуемые приложением.

Это поможет избежать установки мошеннических приложений, которые могут злоупотреблять вашими личными данными.

Обновляйте операционную систему и антивирус - это обеспечивает дополнительную защиту устройства от новых типов угроз.

При этом использование файервола в качестве "защитного барьера" поможет блокировать опасный контент.

Также полезно будет сделать график регулярной проверки устройств с помощью антивируса.

Однако помните, что вам все равно нужно быть осторожными со ссылками, всплывающими окнами-уведомлениями, открываемыми файлами и переходящими сайтами.

Защитите внешние носители данных, поскольку флешки и жесткие диски часто содержат важную информацию.

Именно поэтому проверка на вирусы перед их использованием обязательна.

Перед использованием отключите функцию автозапуска (при наличии) в настройках операционной системы, что тоже поможет защитить носители данных.

Специалисты обращают внимание, что конфиденциальные данные желательно шифровать, а также следует избегать чужих устройств.

Кроме того, регулярно делайте резервные копии данных, что позволит вам восстановить данные в случае их потери на устройстве. Желательно, чтобы у вас был оригинал и две копии.

Полезно сохранить данные на двух различных носителях (например, на жестком диске и на облачном хранилище).

Будьте осторожны с "умными" устройствами - перед покупкой таких гаджетов проверяйте отзывы не только на сайте магазина, но и на разных форумах.

Кроме этого, специалисты советуют менять стандартные пароли перед началом эксплуатации. Делайте пароли более сложными, это также помогает защититься от мошенников.

Кроме того, убедитесь, что изготовитель регулярно предоставляет обновления для устройства, чтобы устранять обнаруженные уязвимые места и повышать его безопасность.

Также не оставляйте без присмотра ноутбуки, смартфоны, флешки, другие устройства и выключайте на своих устройствах функции, которыми вы не пользуетесь (GPS, Bluetooth, веб-камера и т.д.).

Признаки заражения вирусом

Этот процесс на вашем устройстве можно заметить сразу, если вы найдёте самые главные признаки, включающие:

медленную работу устройства;

быстрое разряжение;

случайное открытие и закрытие программ;

появление неизвестных аккаунтов в системе, незнакомых вам программ, а также активных сеансов от имени неизвестных пользователей или сервисов;

случайное исчезновение или появление новых файлов, которые вы не загружали;

неожиданные сообщения об "ошибках";

отсутствие или проблемы с доступом к файлам;

непредсказуемый запуск неизвестных процессов в системе;

недоступность или выключение определенных сервисов (консоль администратора, антивирус и т.п.).

При наличии приведенных выше признаков, вам нужно немедленно произвести сканирование устройства антивирусом и принять меры по их устранению. Также рекомендуется обратиться к специалисту.

Подробнее о заражении вашего устройства вирусом - читайте в нашем материале.