Безпека в Чорному морі - глобально важливий чинник, - Зеленський

Під час робочої поїздки в Одесу президент приділив спеціальну увагу функціонуванню зернового коридору та безпеці у Чорному морі.

"Світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє для продовольчої безпеки. Та й загалом безпека в Чорному морі, дієвість норм міжнародного права щодо мореплавства – це глобально важливий безпековий чинник", - сказав Зеленський.

Росія продовжує блокувати порт "Південний"

Він наголосив: весь світ бачить, що може загрожувати їхнім портам, якщо РФ "зійде з рук блокування мореплавства в Чорному морі". Так, наразі Росія продовжує блокувати порт "Південний", який має брати участь у роботі "зернової угоди" - зараз там накопичено понад півтора мільйона тонн агропродукції.

"Це зерно, яке очікують щонайменше десять країн світу, зокрема Туреччина, Єгипет, Бангладеш, Китай. Очевидно: що менше продовольства постачається в ці країни, у ці регіони, то вищі там ціни на їжу, то більше втрачають люди в цих країнах зі своїх сімейних бюджетів", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що блокада одного порту в Україні створює "надзвичайно серйозні ризики" для різних народів, в тому числі і тих, відносинами з якими Росія "ще й намагається спекулювати".

Зернова угода

З липня 2022 року почала свою дію так звана "зернова угода" - договір між Украною, РФ, Туреччиною та ООН про дозвіл на експорт українського зерна з трьох портів.

РФ постійно намагається саботувати угоду, а з травня цього року вона блокує її роботу з порту "Південний".

А 31 травня ООН запропонувала Києву, Москві та Анкарі розпочати підготовчу роботу до початку транзиту через Україну російського аміаку. Буцімто це "може врятувати зернову угоду".

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