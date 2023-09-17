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Безпечний врожай. Фермерам надаватимуть компенсацію за страховку

Україна, Неділя 17 вересня 2023 11:06
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Безпечний врожай. Фермерам надаватимуть компенсацію за страховку Фото: і фермери зможуть отримати компенсацію за страховку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські фермери зможуть отримати грошову компенсацію за страховку майбутнього врожаю. Нова програма запрацює вже наприкінці вересня.

Про це розповів голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

"Ми залучаємо інвесторів, іноземних партнерів, різні організації для того, щоб програми підтримки аграріїв, навіть під час війни, збільшувалися. Цей партнерський симбіоз зараз вкрай необхідний. Адже така консолідація навколо України, дозволяє, зокрема, і нашому агросектору й надалі функціонувати як злагоджений механізм", - зазначив Гайду.

Голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики пояснив, що наразі на страховку аграрії витрачають власні кошти, однак проект USAID "Реформування фінансового сектору" надасть грантове фінансування для оплати страхування майбутнього врожаю.

Керівник проекту Роберт Бонд відзначив, що сума гранту складає більш ніж мільйон доларів, а програмою страхування майбутнього врожаю, за попередніми оцінками зможуть скористатися 220 малих сільськогосподарських виробників.

Програма передбачає страхування посівів та майбутнього врожаю озимих пшениці та ріпаку на весь період вирощування, включно із перезимівлею.

А в перелік ризиків страхування майбутнього врожаю внесені стандартні страхові ризики. Наприклад:

  • град,
  • заморозки,
  • посуха,
  • вандалізм,
  • пожежа.

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