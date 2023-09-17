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Безопасный урожай. Фермерам будут предоставлять компенсацию за страховку

Украина, Воскресенье 17 сентября 2023 11:06
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Безопасный урожай. Фермерам будут предоставлять компенсацию за страховку Фото: и фермеры смогут получить компенсацию за страховку (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские фермеры смогут получить денежную компенсацию за страховку будущего урожая. Новая программа заработает уже в конце сентября.

Об этом рассказал глава Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Мы привлекаем инвесторов, иностранных партнеров, различные организации для того, чтобы программы поддержки аграриев, даже во время войны, увеличивались. Этот партнерский симбиоз сейчас крайне необходим. Ведь такая консолидация вокруг Украины, позволяет, в частности, и нашему агросектору и в дальнейшем функционировать как слаженный механизм", - отметил Гайду.

Председатель Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики пояснил, что сейчас на страховку аграрии тратят собственные средства, однако проект USAID "Реформирование финансового сектора" предоставит грантовое финансирование для оплаты страхования будущего урожая.

Руководитель проекта Роберт Бонд отметил, что сумма гранта составляет более чем миллион долларов, а программой страхования будущего урожая, по предварительным оценкам смогут воспользоваться 220 малых сельскохозяйственных производителей.

Программа предусматривает страхование посевов и будущего урожая озимых пшеницы и рапса на весь период выращивания, включая перезимовку.

А в перечень рисков страхования будущего урожая внесены стандартные страховые риски. Например:

  • град,
  • заморозки,
  • засуха,
  • вандализм,
  • пожар.

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