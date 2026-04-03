Безпечний Великдень: як обрати свіжі яйця до святкового столу та не отруїтися

06:40 03.04.2026 Пт
2 хв
Чому категорично заборонено купувати яйця без маркування?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Як безпечно купувати яйця? (freepik.com)

Напередодні Великодня попит на яйця стрімко зростає, але разом із цим - і ризики для здоров’я. Щоб святковий стіл не обернувся проблемами, варто знати прості правила, які допоможуть обрати безпечний продукт.

Головне:

  • Місце купівлі: Фахівці радять купувати яйця лише в магазинах або на ринках, де є ветеринарно-санітарний контроль.
  • Шкаралупа: Вона має бути ідеально чистою, без тріщин та будь-яких механічних пошкоджень.
  • Маркування: Кожне яйце або упаковка повинні мати чітку дату пакування або кінцевий термін споживання.
  • Умови: Продукт не повинен знаходитися під прямими сонячними променями; упаковка має бути сухою та цілою.
  • Заборона: Категорично не рекомендується купувати яйця без маркування та з пошкодженою шкаралупою.

Де безпечно купувати яйця

Яйця можуть бути джерелом харчових отруєнь, якщо порушені умови їх виробництва, зберігання або продажу. Тому під час купівлі варто уважно перевіряти продукт і місце, де його продають.

Фахівці радять купувати яйця лише у місцях, де дотримуються санітарних вимог. Зокрема:

  • у торговельних закладах із належними умовами зберігання;
  • на агропродовольчих ринках, де продукція проходить ветеринарно-санітарний контроль.

Водночас від покупки у місцях стихійної торгівлі краще відмовитися, адже там немає контролю за походженням і безпечністю продукту.

На що звертати увагу

Перед покупкою варто перевірити кілька важливих моментів. Шкаралупа має бути чистою, без тріщин і пошкоджень. Маркування - чітким і читабельним, відповідно до вимог законодавства.

Також важливо звертати увагу на умови зберігання. Яйця повинні лежати у чистому місці, без впливу прямих сонячних променів.

Окремо радять перевіряти термін придатності - дату пакування або кінцеву дату споживання, а також стан упаковки, яка має бути чистою і неушкодженою.

Які яйця купувати не варто

Не рекомендується купувати яйця:

  • із пошкодженою шкаралупою;
  • без маркування.

Такі продукти можуть бути небезпечними для здоров’я.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що дотримання простих правил під час купівлі яєць допоможе уникнути харчових отруєнь і захистити здоров’я родини.

Раніше РБК-Україна писало, скільки яєць можна їсти без шкоди для здоров’я. Для більшості людей норма - до 1 яйця на день, але при проблемах із холестерином споживання варто обмежити. Також пояснювали користь яєць і кому їх краще уникати.

Також ми розповідали, які яйця не варто використовувати для фарбування на Великдень, щоб уникнути ризиків для здоров’я.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

