Безопасная Пасха: как выбрать свежие яйца к праздничному столу и не отравиться

Главное:

Где безопасно покупать яйца

Яйца могут быть источником пищевых отравлений, если нарушены условия их производства, хранения или продажи. Поэтому при покупке стоит внимательно проверять продукт и место, где его продают.

Специалисты советуют покупать яйца только в местах, где соблюдаются санитарные требования. В частности:

в торговых заведениях с надлежащими условиями хранения;

на агропродовольственных рынках, где продукция проходит ветеринарно-санитарный контроль.

В то же время от покупки в местах стихийной торговли лучше отказаться, ведь там нет контроля за происхождением и безопасностью продукта.

На что обращать внимание

Перед покупкой стоит проверить несколько важных моментов. Скорлупа должна быть чистой, без трещин и повреждений. Маркировка - четкой и читабельной, в соответствии с требованиями законодательства.

Также важно обращать внимание на условия хранения. Яйца должны лежать в чистом месте, без воздействия прямых солнечных лучей.

Отдельно советуют проверять срок годности - дату упаковки или конечную дату потребления, а также состояние упаковки, которая должна быть чистой и неповрежденной.

Какие яйца покупать не стоит

Не рекомендуется покупать яйца:

с поврежденной скорлупой;

без маркировки.

Такие продукты могут быть опасными для здоровья.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что соблюдение простых правил при покупке яиц поможет избежать пищевых отравлений и защитить здоровье семьи.