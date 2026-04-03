RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Безопасная Пасха: как выбрать свежие яйца к праздничному столу и не отравиться

06:40 03.04.2026 Пт
2 мин
Почему категорически запрещено покупать яйца без маркировки?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Как безопасно покупать яйца? (freepik.com)

Накануне Пасхи спрос на яйца стремительно растет, но вместе с этим - и риски для здоровья. Чтобы праздничный стол не обернулся проблемами, стоит знать простые правила, которые помогут выбрать безопасный продукт.

Главное:

  • Место покупки: Специалисты советуют покупать яйца только в магазинах или на рынках, где есть ветеринарно-санитарный контроль.
  • Скорлупа: Она должна быть идеально чистой, без трещин и каких-либо механических повреждений.
  • Маркировка: Каждое яйцо или упаковка должны иметь четкую дату упаковки или конечный срок потребления.
  • Условия: Продукт не должен находиться под прямыми солнечными лучами; упаковка должна быть сухой и целой.
  • Запрет: Категорически не рекомендуется покупать яйца без маркировки и с поврежденной скорлупой.

Где безопасно покупать яйца

Яйца могут быть источником пищевых отравлений, если нарушены условия их производства, хранения или продажи. Поэтому при покупке стоит внимательно проверять продукт и место, где его продают.

Специалисты советуют покупать яйца только в местах, где соблюдаются санитарные требования. В частности:

  • в торговых заведениях с надлежащими условиями хранения;
  • на агропродовольственных рынках, где продукция проходит ветеринарно-санитарный контроль.

В то же время от покупки в местах стихийной торговли лучше отказаться, ведь там нет контроля за происхождением и безопасностью продукта.

На что обращать внимание

Перед покупкой стоит проверить несколько важных моментов. Скорлупа должна быть чистой, без трещин и повреждений. Маркировка - четкой и читабельной, в соответствии с требованиями законодательства.

Также важно обращать внимание на условия хранения. Яйца должны лежать в чистом месте, без воздействия прямых солнечных лучей.

Отдельно советуют проверять срок годности - дату упаковки или конечную дату потребления, а также состояние упаковки, которая должна быть чистой и неповрежденной.

Какие яйца покупать не стоит

Не рекомендуется покупать яйца:

  • с поврежденной скорлупой;
  • без маркировки.

Такие продукты могут быть опасными для здоровья.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что соблюдение простых правил при покупке яиц поможет избежать пищевых отравлений и защитить здоровье семьи.

Ранее РБК-Украина писало, сколько яиц можно есть без вреда для здоровья. Для большинства людей норма - до 1 яйца в день, но при проблемах с холестерином потребление стоит ограничить. Также объясняли пользу яиц и кому их лучше избегать.

Также мы рассказывали, какие яйца не стоит использовать для окрашивания на Пасху, чтобы избежать рисков для здоровья.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДержпродспоживслужбаЯйцаЗдоровье