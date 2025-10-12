UA

Безпечне небо над Україною. ЗСУ показали роботу мобільних вогневих груп по "Шахедах"

Фото: мобільні вогневі групи працюють здебільшого по ворожих дронах на малій висоті (facebook.com/pvkshid)
Автор: Валерій Ульяненко

Російські окупанти щодня запускають по мирним містам України дрони та ракети, які, окрім систем ППО, збивають і мобільні вогневі групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Повітряного командування "Схід" в Facebook.

"Працюють зенітники МВГ. Вони - наш щит у небі. Кожна збита ворожа ціль - це збережене життя, будинок, недопущена трагедія. Безпечне небо над Україною", - йдеться у публікації.

На викладеному відео показано бойову роботу мобільних вогневих груп у зоні відповідальності Повітряного командування "Схід".

Мобільні вогневі групи у ЗСУ

Мобільна вогнева група - підрозділ протиповітряної оборони, який здійснює боротьбу з повітряними цілями на малих висотах, зокрема, дронами.

Такі групи швидко переміщаються і займають позиції для перехоплення цілей, які пролітають повз системи ППО або летять на занадто низькій висоті. Вони складають з невеликої кількості військових, які пересуваються на кількох транспортних засобах.

Мобільні вогневі групи озброєні крупнокаліберними кулеметами, зенітними гарматами або ПЗРК, встановленими на шасі, нерідко на пікапах.

Такі групи допомагають ППО, страхують критично важливі об'єкти та підвищують гнучкість системи оборони України в умовах масових атак дронів.

Нагадаємо, у вересні очільник Міноборони Денис Шмигаль заявляв, що Україні терміново необхідно 10 додаткових систем Patriot для захисту від балістичних ракет РФ.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує від США рішення щодо постачання цих систем ППО.

Потреба в таких системах зросла на тлі посилення ударів країни-агресорки по Україні. Окупанти почали активно атакувати українську енергетику.

