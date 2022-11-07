Безопасное небо. Украина впервые получила ЗРК Aspide: что о них известно

Украинская сторона, наконец-то, получила обещанные зенитно-ракетные комплексы Aspide в рамках военной помощи от правительства Испании. Ожидается, что они смогут усилить защиту от российских воздушных атак.

Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии комплексов Aspide и NASAMS. По его словам, эти вооружении должны существенно усилить армию и сделать украинское небо более безопасным. Министр также заверил, что украинские военные продолжат сбивать вражеские цели, и поблагодарил западных союзников за поставки.

Подробнее о NASAMS и их характеристиках читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Сколько систем Aspide получила Украина

В заявлении министра обороны нет данных о количестве переданных батарей. Однако в мае 2022 года испанские СМИ писали о возможных поставках 6 батарей, которые включают 18 пусковых установок.

Примечательно, что Испания, как и большинство стран НАТО, в вопросах противовоздушной обороны делает ставку на истребительную авиацию, а не на зенитно-ракетные комплексы. По некоторым данным, у испанской армии всего 13 комплексов Aspide. Таким образом, не исключено, что Мадрид передал около половины своих батарей.

Отметим, около месяца назад появилась официальная информация о том, что украинские военные прошли обучение на этих ЗРК.

Что известно об Aspide

Это зенитно-ракетный комплекс малой дальности. А название Aspide больше относится к ракетам для этих ЗРК, поскольку они являются многоцелевыми и применяются на наземных, корабельных и воздушных платформах.

Ракеты Aspide созданы на базе американских AIM-7 Sparrow (компания-производитель Raytheon), разработанных более 60 лет назад. На сегодня на вооружении стран НАТО есть модификации в двух классах: воздух-воздух и поверхность-воздух.

Итальянская компания Selenia значительно модернизировала американские AIM-7 Sparrow, в результате чего Aspide получили новую радиолокационную головку самонаведения, новую электронику, более мощный двигатель и усовершенствованные приводы рулей управления.

Испания закупила ракеты в 1980-х и интегрировала их в комплексы Skyguard. В целом арсеналом таких ракет располагают вооруженные силы Аргентины, Бразилии, Китая, Кипра, Греции и ряда других стран.

Основные характеристики ракет Aspide

В зависимости от модификации эти ракеты могут сбивать воздушные цели на расстоянии до 35 километров и на высоте до 8 000 метров. Однако, по данным профильного портала Army Recognition, у Испании было всего 200 ракет с дальностью до 10 км и 51 с дальностью до 20 км.

Фото: ракеты Aspide сбивают цели на малых расстояниях (wikimedia.org)

Но несмотря на то, что эти ракеты работают на малых расстояниях, у испанских комплексов Skyguard Aspide есть свои преимущества:

возможность использования с зенитными артиллерийскими установками для более эффективной стрельбы по целям на низкой высоте;

интеграция с современными системами ПВО и обмен данными с комплексами других типов;

размещаются на прицепном буксированном шасси.

Где могут применяться эти ЗРК

Системы Aspide наиболее эффективны при защите стратегических объектов, таких как промышленные предприятия, аэродромы и морские порты. По данным профильного издания Defense Express, вероятнее всего Украина будет использовать их именно для защиты портов.

В свете последних провокаций с российской стороны, это может помешать возможным попыткам срыва зерновой сделки, которая касается работы специального коридора в Черном море для экспорта украинской аграрной продукции.