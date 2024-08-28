Безпечна поїздка для найменших пасажирів: що потрібно знати про правила перевезення дітей

В Україні водії, які перевозять дітей без спеціальних автокрісел або у невідповідних утримуючих системах, а також нехтують використанням ременів безпеки для маленьких пасажирів, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.

Для написання матеріалу використовувався Кодекс України про адміністративні правопорушення та Правила дорожнього руху України.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Зміст:

Як правильно перевозити дітей в автомобілі

Для безпечної поїздки дітей необхідно використовувати спеціальні утримуючі системи, такі як автокрісла або бустери.

Згідно з пунктом 21.11 "Перевезення пасажирів" Правил дорожнього руху України, заборонено перевозити дітей, зріст яких менше ніж 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем. Ці системи повинні дозволяти пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією транспортного засобу.

Крім того, правила забороняють перевозити дітей на задньому сидінні мотоцикла або мопеда.

Де має бути автокрісло в автомобілі

Автокрісла та бустери повинні встановлюватися на місцях для сидіння, крім першого ряду.

При цьому дитячі автокрісла повинні встановлюватися та використовуватися відповідно до інструкцій виробників цих систем та транспортних засобів, а характеристики дитячої утримуючої системи мають відповідати масі та зросту дитини, яка у ній перевозиться.

Особливої уваги потребує перевезення дітей віком до трьох років. У легкових автомобілях на місці для сидіння першого ряду дозволяється встановлення дитячих утримуючих систем проти напрямку руху, але з обов'язковим відключенням фронтальної подушки безпеки (якщо вона є).

Які загрожують штрафи

Порушення правил перевезення дітей передбачає накладення штрафу на водія у розмірі 510 гривень (тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). У разі повторного порушення протягом року штраф зростає до 850 гривень.

Таким чином, дотримання правил перевезення дітей є обов'язковим для всіх водіїв, що сприяє підвищенню безпеки маленьких пасажирів на дорогах України.