Безопасная поездка для самых маленьких пассажиров: что нужно знать о правилах перевозки детей

В Украине водители, которые перевозят детей без специальных автокресел или в неподходящих удерживающих системах, а также пренебрегают использованием ремней безопасности для маленьких пассажиров, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Для написания материала использовался Кодекс Украины об административных правонарушениях и Правилах дорожного движения Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

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Как правильно перевозить детей в автомобиле

Для безопасной поездки детей необходимо использовать специальные удерживающие системы, такие как автокресла или бустеры.

Согласно пункту 21.11 «Перевозка пассажиров» Правил дорожного движения Украины, запрещено перевозить детей, рост которых меньше 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем. Эти системы должны позволять пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.

Кроме того, правила запрещают перевозить детей на заднем сиденье мотоцикла или мопеда.

Где должно быть автокресло в автомобиле

Автокресла и бустеры должны устанавливаться на местах для сидения, кроме первого ряда.

При этом детские автокресла должны устанавливаться и использоваться в соответствии с инструкциями производителей этих систем и транспортных средств, а характеристики детской удерживающей системы должны соответствовать массе и росту ребенка, который в ней перевозится.

Особого внимания требует перевозка детей в возрасте до трех лет. В легковых автомобилях на месте для сидения первого ряда разрешается установка детских удерживающих систем против направления движения, но с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности (если она есть).

Какие грозят штрафы

Нарушение правил перевозки детей предусматривает наложение штрафа на водителя в размере 510 гривен (тридцать необлагаемых минимумов доходов граждан). В случае повторного нарушения в течение года штраф возрастает до 850 гривен.

Таким образом, соблюдение правил перевозки детей является обязательным для всех водителей, что способствует повышению безопасности маленьких пассажиров на дорогах Украины.