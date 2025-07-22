Безос замість Маска? Трамп шукає альтернативу SpaceX, - Reuters

Як пише видання, вартість цієї програми вже зросла до 175 млрд долларів, хоча раніше йшлося про суми у шість-сім разів менші.

За інформацією агентства, до нового оборонного проєкту можуть долучитися компанія Amazon через свій супутниковий проєкт Kuiper, а також великі оборонні підрядники. Також розглядаються менш відомі гравці, як-от Stoke Space та Rocket Lab. Попри кризу у відносинах, повністю виключати участь SpaceX теж не планують.

Ще до конфлікту з Маском у Білому домі були невдоволені надмірною залежністю від одного підрядника. Тому пошук альтернатив розпочали завчасно.

Проєкт "Golden Dome" (укр. "Золотий купол") Трамп представив у березні. Він передбачає створення системи ПРО нового покоління з використанням супутників, морських і наземних перехоплювачів. Президент заявив, що хоче побачити систему в дії до завершення свого президентського терміну у січні 2029 року.

Очолити проєкт має генерал Майкл Гетлейн, заступник голови командування космічними операціями США.

Трамп неодноразово підкреслював, що система ПРО буде "повністю зроблена в Америці" й стане основою майбутньої оборони країни.