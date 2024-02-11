Безос продав акції Amazon на близько 2 мільярди доларів

Підприємець, філантроп та комерційний астронавт, який два роки тому оголосив про намір залишити посаду виконавчого директора компанії, уклав угоду щодо продажу такої кількості акцій Amazon невдовзі після оприлюднення плану продажу цінних паперів протягом наступного року.

Згідно із заявою компанії, продаж акцій відбулася в середу та четвер.

Додамо, що про намір Безоса продати до 50 мільйонів акцій фірми повідомлялося прес-службою Amazon минулого тижня.

В останньому річному звіті компанії вказувалося, що план продажу залежить від певних умов. Він був прийнятий 8 листопада 2023 року, й має бути завершений до 31 січня 2025 року.

Заснування Amazon та намір залишити пост CEO

Безос заснував один із перших інтернет-сервісів по продажу товарів Amazon.com у 1994 році. Сайт почав свою роботу у липні 1995-го.



Джеффрі Безос є найбільшим інвестором компанії, у відкритих джерелах вказується, що йому належать 83,9 млн (14 %) акцій Amazon.com.

Нагадаємо, засновник інтернет-магазину Amazon.com та аерокосмічної компанії Blue Origin Безос, який у період з 2018 по 2021 роки був визнаний найбагатшою людиною у світі за версією агентства Bloomberg, у лютому 2021-го заявив про бажання залишити посаду генерального директора компанії Amazon, та перейти на посаду виконавчого голови ради директорів. Його місце займе очільник Amazon Web Services Енді Джессі.

Нині Безоса, згідно з Bloomberg Billionaires Index, називають другою найбагатшою людиною в світі зі статками в 200 мільярдів доларів.