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Безос продал акции Amazon на около 2 миллиарда долларов

Фото: Джефф Безос (instagram.com/jeffbezos)
Автор: Владимир Костырин

Американский бизнесмен, основатель интернет-магазина Amazon.com Джефф Безос продал 12 миллионов акций компании на сумму около 2 миллиардов долларов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters/

Предприниматель, филантроп и коммерческий астронавт, два года назад объявивший о намерении покинуть пост исполнительного директора компании, заключил соглашение о продаже такого количества акций Amazon вскоре после обнародования плана продаж ценных бумаг в течение следующего года.

Согласно заявлению компании, продажа акций состоялась в среду и четверг.

О намерении Безоса продать до 50 миллионов акций фирмы сообщалось пресс-службой Amazon на прошлой неделе.

В последнем годовом отчете компании указывалось, что план продаж зависит от определенных условий. Он был принят 8 ноября 2023 года и должен быть завершен до 31 января 2025 года.

Создание Amazon и намерение покинуть пост CEO

Безос основал один из первых интернет-сервисов по продаже товаров Amazon.com в 1994 году. Сайт начал свою работу в июле 1995 года.

Джеффри Безос является крупнейшим инвестором компании, в открытых источниках указывается, что ему принадлежат 83,9 млн (14 %) акций Amazon.com.

Напомним, основатель интернет-магазина Amazon.com и аэрокосмической компании Blue Origin Безос, в период с 2018 по 2021 годы признанный самым богатым человеком в мире по версии агентства Bloomberg, в феврале 2021-го заявил о желании покинуть пост генерального директора компании Amazon, и перейти на должность исполнительного председателя совета директоров. Его место займет глава Amazon Web Services Энди Джесси.

Сейчас Безоса, согласно Bloomberg Billionaires Index, называют вторым самым богатым человеком в мире с состоянием в 200 миллиардов долларов.

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AmazonДжефф Безос