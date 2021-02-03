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Джефф Безос покидает пост CEO Amazon

США, Среда 03 февраля 2021 00:40
Джефф Безос покидает пост CEO Amazon
Фото: Джефф Безос (instagram.com/jeffbezos)
Автор: Даша Харченко

Миллиардер, основатель компании Amazon Джефф Безос покинет пост генерального директора компании. Это случится в третьем квартале 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании на своем сайте.

Безос перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. Его место займет возглавляющий сейчас Amazon Web Services Энди Джесси.

Ранее стало известно, что вице-президент Amazon Тим Брей уволился из компании, протестуя против решений руководства уволить работников складов, которые протестовали из-за условий работы во время пандемии коронавирус.

Напомним, основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос пожертвовал 791 млн долларов на сохранение окружающей среды. Миллиардер передал деньги 16 организациям из "Фонда Земли Безоса".

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