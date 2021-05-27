Безос покинет пост главы Amazon в день рождения компании

"Мы выбрали эту дату, потому что для меня она значима - это день учреждения Amazon в 1994 году, ровно 27 лет назад", - пояснил Безос.

После ухода с поста главы компании Безос станет председателем совета директоров и сосредоточится на новых продуктах.

Пост генерального директора Amazon займет Энди Ясси, который до этого был главой Amazon Web Services.

"Энди хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью уверен в нем", - говорил Безос в феврале, когда стало известно о том, что он покинет должность СЕО компании.